A Benyovszki Zoltán, Brlás János, Frisnyicz Pál, Hegedűs László, Kiss László, Krámli Tamás, Medovarszki István, Mracskó Mihály, Szelezsán György, Toldi Balázs, Viczián Mátyás és Zöldi Sándor által alkotott békési együttes igen nehéz csoportba kerül. Szombaton előbb Budapest, majd Nógráddal szemeben is minimális különbséggel maradt alul, köszönhetően a mérsékelt helyzetkihasználásnak. Az éjszakába nyúló ünnepi vacsora vasárnapra jelentősen átalakította az erőviszonyokat.

A Szpisják Zsolt igazgató vezette vármegyei gárda játékosai annak ellenére is komolyan vették az utolsó csoportmérkőzést, hogy már nem maradt esélyük a legjobb négy közé jutásra. A becsületbeli ügynek Borsod-Abaúj-Zemplén látta kárát, amely az egygólos vereséggel a csoportelsőséget is elveszítette. Nógrád viszont veretlenül menetelt az elődöntőbe, ahol a szolnokiakat, majd a veszprémieket is legyőzve, az egész tornát megnyerte.

Jövőre Bács-Kiskun lesz a házigazdája az eseménynek, a helyszín pedig Lakitelek lesz.