A győztes Özbas Szofi – aki az elmúlt években a Békés Megyei Kano és Judo SE-ben Gyáni János irányítása mellett Békéscsabán is sportolt – 22 évesen bronzérmet nyert tavaly a dohai világbajnokságon, Európa-bajnoki ötödik lett Montpellier-ben, emellett két Grand Slam-ezüst és egy Grand Slam-bronz is az eredménylistájára került. A BHSE sportolója a cselgáncsszövetségnél (MJSZ) is 2023 legjobbja lett.

A második az olimpiai bronzérmes, tavaly EB-bronzot szerző Tóth Krisztián, a harmadik helyezett Pupp Réka, az Atomerőmű SE 27 esztendős dzsúdósa, aki ötödik lett a világbajnokságon, az Európa-bajnokságon és a Mesterek Kupáján is.