A változásoktól minőségi szintlépést, illetve osztályváltást remélnek a fürdővárosban. Jó úton járnak, hiszen 14 játéknap után 13 győzelemmel és egy döntetlennel, 8 pontnyi előnnyel vezetik a mezőnyt.

– A vezetők azzal kerestek meg a nyáron, hogy szeretnék a következő idényben egy osztállyal feljebb versenyeztetni a csapatot. Sajben Gábor barátom távozása után vállaltam el a megtisztelő feladatot – mondta elöljáróban Brlázs Gábor, akivel a nemrégiben lezárult idényt elevenítettük fel.

Az NB III-as szerepelés hátterét az önkormányzat komoly szerepvállalásával és helyi szponzorok bevonásával szeretnék biztosítani a gyulaiak. Az utóbbi években csak vegetáló csapat keretét is úgy alakították át nyáron, hogy ne gördülhessen akadály eléjük az odáig vezető úton. Ehhez a kulcsjátékosok megtartása és az előző év bajnokcsapatának, a Végegyházának néhány alapembere jelentette az alapot.

– Voltak, akik az érkezésem előtt távoztak és akik a nagyobb célok elérésével járó többlet feladatot nem vállalták, de végül a további érkezőkkel sikerült egy minőségi csapatot kialakítanunk – tette hozzá a vezetőedző. – Időközben kitűnő segítőt is kaptam, a játékkal felhagyó Nyéki Boldizsár személyében. A felkészülés kezdetén ugyan elég rosszul néztünk ki, a rajtra mégis akadtak biztató jelek. Később pedig már egyre többször kezdett hasonlítani a játékunk az általam elképzeltre.

Végül nagyszerű őszt produkált a csapat, hiszen a legtöbb gólt rúgta és a legkevesebbet kapta. A 14 forduló során mindössze két pontot elhullajtva, jelentős fölénnyel vezeti a mezőnyt, miközben a kupában is a legjobb nyolc között van.

– Az őszi szereplés hatására jó a hangulat, egységes közösséget alkotunk. Nagyon fontos ugyanakkor mindig szem előtt tartani a végső célt. Kicsit sem vehetünk vissza, amíg nem értük el – hangsúlyozta a szakember.

Brlázs Gábor az idény további pozitív hozadékaként említette csapata gólerős játékát, illetve a szervezett védekezését.

– A gólszerzés tekintetében jól állunk, amire a szintet meghaladó egyéni képességekkel rendelkező játékosaink garanciát jelenthetnek – fogalmazott. – Mégis inkább a csapat fegyelmezett védekezését emelném ki, kitűnő kapusteljesítménnyel párosulva. Itt jegyezném meg, Kajári János nagyszerű munkát végez kapusainkkal. Mindössze három gólt kaptunk tizennégy mérkőzésen, aminek jelentős szerepe van eredményességünkben. Olykor persze becsúsznak hibák, de mindenki fegyelmezetten, legjobb tudása szerint próbálja megoldani feladatát, kisegíti egymást.

A tréner szerint van hová fejlődnie a csapatának, de egy ilyen őszt követően nem tartotta ildomosnak a negatívumot boncolgatni. A bajnokság kapcsán megjegyezte, hogy nem feltétlenül szerencsés a lebonyolítás, de 10 csapatnál nincs sok variációra mód. A lehetőségeihez mérten mindenki próbálta kihozni a maximumot, ezért gyakran nagyon jó mérkőzéseket láthattak a szurkolók.

– Március elejéig szokatlanul hosszú lesz a bajnoki szünet. A csapat január 10.-én találkozik először, de előtte lesz egyéni edzésprogram is. A felkészülés tervezete összeállt, elemezzük a szezont, az erősítéssel kapcsolatban csak utána születik döntés. Nagy játékosmozgás nem indokolt, de egy-két új ember a folyamatos versenyhelyzet szinten tartása és a nagyobb variációs lehetőségek érdekében elképzelhető – mondta a tervek kapcsán Brlázs Gábor, hozzátéve, hogy a helyi utánpótlással is jó a kapcsolat, reményei szerint a legnagyobb tehetségeket be tudják integrálni a felnőtt bajnokságba.

A házi góllövőlista

14 gólos: Tanner Gergő. 8 gólos: Varga József-Dominik. 6 gólos: Bojtos Tamás, Szabó Zsombor. 4 gólos: Trescsula Máté. 3 gólos: Varga Tamás Károly, Zabari Dávid. 2 gólos. Dajcs Ádám, Nagy Sándor, Repisky Dániel. 1 gólos: Kukla Zsombor, Szabó Péter.