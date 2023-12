– A tíz versenyzőből álló szakosztályunk mindenképpen sikeres évet tudhat maga mögött – tekintett vissza a 2023-as versenyévre Szabó Ágnes. – Ha a statisztikákat nézzük, akkor 2023-ban kilenc a Magyar Erőemelő Szövetség az IPF és a EPF szövetség égisze alatt megrendezett versenyen tudtunk részt venni, ebből négy volt nemzetközi. A hazai rendezésű versenyeken harmincöt egyéni érmet sikerült elhozni, amelyből huszonegy volt az arany. Itt hozzá kell tennem, hogy Sajben Dániel ifikora ellenére a junioroknál és felnőtteknél is megmérettette magát, ezért mindhárom korcsoportban érmes lett. Az ifjúsági korú versenyzők a Balaton Kupán csak a felnőtt kategóriában tudtak indulni, de ott is szép eredményeket értek el, mindenki győzött. A nemzetközi viadalokon tizenegy alkalommal léptek dobogóra.

Szabó Ágnes kiemelte Lovas Mónikát, aki már hetedik alkalommal lett felnőtt raw erőemelő magyar bajnok. A nőknél és a férfiaknál sincs olyan versenyző a Magyar Erőemelő Szövetségen belül, aki ennyiszer lett volna bajnok. Ugyanő az Eb-n fekvenyomásban az 5. helyen végzett.

– Sajben Dániel ifi létére a junior és felnőtt országos csúcsot is megdöntötte – folytatta az egyénenkénti értékelést az edző. – Dani a felnőttek között is magyar bajnokként zárt. A nemzetközi szereplései is biztatóak a jövőre nézve, hiszen ifjúsági fekvenyomó Európa-bajnok lett. Erőemelésben a világbajnokságon a kilencedik, az Eb-n a hatodik helyet érte el. Kiemelném még Mucsi Noémit, aki majdnem minden versenyről elhozta a bajnoki címet. Tagja a kétfős magyar válogatottnak, és címeres mezben az erőemelő Európa-bajnokságon összetett érmet szerzett. Ezen felül guggolásban és fekvenyomásban is érmes lett az Eb-n. Petri Regina hatalmas küzdő. A felhúzásban nem ismer lehetetlent. Többször megjavította a saját országos csúcsát ifjúsági kategóriában. A fekvenyomó és erőemelő ifi bajnoki címek mellé még az erőemelő Eb-n felhúzásban élete legjobb eredményével sikerült elcsípnie egy harmadik helyet.

Szabó Ágnes szerint Molnár Zsolt – mint a klub és a mezőny legfiatalabb tagja – megmutatta, hogy 14-15 évesen is lehet jó eredményeket elérni. Minden versenyén a dobogón végzett, pedig a 18 évesekkel együtt versenyzett és a Balaton Kupán ő is a nyerni tudott a felnőttek között. Nagy lehetőségek állnak még előtte. Schneider Erzsébet, a klub „az örök fiatal” versenyzője masters kora ellenére minden fekvenyomó versenyen elindult és hozta az eredményeket, az Eb-n a második helyet sikerült megszereznie.

– Jómagam csak a fekvenyomásban voltam érdekelt. A fekvenyomó világbajnokságon ezüstérmes, míg az Eb-n két harmadik helyet sikerült elérnem. Örömmel mondhatom, jó látni ezeket a versenyzőket, ahogy napról-napra küzdenek, és keményen edzenek a jobb eredmény érdekében. Bízom benne, hogy 2024-ben is sikerül ilyen szépen szerepelni, esetleg még javítani is tudnak az eredményeiken és az is fontos lenne, hogy a csapatunk létszáma tovább bővüljön – zárta mondandóját Szabó Ágnes.