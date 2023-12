Minden korábbinál több csapat részvételével kerül sor január első felében a Kecskeméti Kft.-Békés Vármegyei Teremkupára, melynek során a viharsarki nagypályás labdarúgócsapatok döntik el, hogy ki lesz az új esztendő bajnoka teremben. A szervezők elkészítették a csoportbeosztásokat.

A sorozat 2020-ban nőtte ki magát a megye I. osztályú együttesek korábbi kondorosi tornájából, jelenlegi formájában negyedszer kerül kiírásra, mivel 2021-ben a pandémia nem tette lehetővé a lebonyolítást. A kupát első alkalommal a Szeghalom, másodszor a Körösladány hódította el, a cím védője pedig a Szarvas.

Tavaly minden addiginál jelentősebb érdeklődés kísérte az eseményt, ami töretlen maradt, így az év eleji rendezvény keretében 36 együttes csatázik majd. A selejtezőkre január 6-án és 7-én a szeghalmi sportcsarnokban (24 csapat), január 13-án Orosházán (12 csapat) kerül sor, január 14-én délután ugyancsak az Eötvös téri sportcsarnokban­ lesz megtartva a döntő, a 9 csoport győztesének részvételével­.

A szervezők a vármegye I. osztályú együtteseket szétosztva, a területi elveket és a résztvevők időrendi beosztásra vonatkozó kéréseit is figyelembe véve sorolták kvartettekbe a nevező alakulatokat. A divíziókon belüli sorrendet körmérkőzések döntik el, ennek alapján jutnak a legjobbak a fináléba. A játék ezúttal is 5x2 méteres kapura zajlik, ami gyorsabbá, élvezhetőbbé teszi a mérkőzéseket, és gyakran eltünteti a nagypályán megmutatkozó osztálykülönbségeket.

A maximális létszám miatt a döntő programja megegyezik az előző évivel. A kilenc csoportgyőztes hármas divíziókban vív körmérkőzést a fináléba jutásért, ahol a legjobbak­ szintén ebben a rendszerben döntik el a dobogós helyek sorsát.

A csoportbeosztások

A csoport: Békéscsaba 1912 Előre II., Kondorosi TE, Okány KSK, Zsadány MS. B csoport: Jamina SE, Békési FC, Köröstarcsa KSK, Kardos KSK. C csoport: Szeghalmi FC, Füzesgyarmati SK II., Mezőberényi LE, Bucsa SE. D csoport: Medgyesbodzás SE, Szabadkígyósi SZSC, Újkígyós FC, Sarkadi KLE. E csoport: Szarvasi FC, Elek USE, Sarkadkeresztúri SE, Csárdaszállási SZSK. F csoport: Gyomaendrődi FC, Dobozi SE, Kaszaper FC, Zsadányi KSE. G csoport: Mezőhegyesi SE, OMTK-Rákóczi, Mezőkovácsházi TE, Tótkomlósi TC. H csoport: Nagyszénás SE, Csabacsűdi GYLSE, Battonyai TK, Végegyházi SE. I csoport: Orosházi MTK-ULE, Békésszentandrási HMSE, Kunágotai TE, Gádorosi LSE.