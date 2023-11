Vasas FC II.–Békéscsaba 1912 Előre 1–2 (0–1)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Budapest, 150 néző. Vezette: Iványi Gábor (Kondákor Trisztián, Aczél Péter).

Vasas II.: Horváth K. – Papp, Puskás, Szabó B. (Hős, 89.) – Feledy, Forgó (Mamusits, 83.) – Sztojka, Varga D. (Barkóczi, 46.), Balajti (Rideg, 67.), Kapornai – Molnár Cs. (Farkas J. (46.). Vezetőedző: László András.

Békéscsaba: Póser – Komáromi (Mihály, 67.), Albert, Bora – Hodonicki, Zvara (Farkas M., 67.), Pintér (Máris, 86.), Váradi, Kóródi – Zádori, Geiger (Ilyés, 76.).Vezetőedző: Csató Sándor.

Gólszerző: Kapornai (74.), ill. Zádori (27., 61.).

A lendületes csabai kezdés már az első húsz percben több helyzetet eredményezett, de ezek két kivétellel elkerülték a kaput, a pontos lövéseket pedig Horváth hatástalanította. A félidő középső szakaszában már egykapuzott az Előre, csak az volt a kérdés, mikor töri meg a hazai fiatalok ellenállását. A 27. percben jött el az ideje, amikor Zádori fejelt 7 méterről a jobb sarokba Geiger bal oldali beadását. A Vasas egycsapásra támadóbb focira váltott, kiegyenlítettebbé vált a labdabirtoklás, de helyzetek továbbra is kizárólag csabai oldalon akadtak.

A szünetről bátrabb felfogásban futott ki a hazai gárda, Puskás fejese adott komoly munkát Pósernek, a másik oldalon viszont az első lehetőségből gól lett, miután a 61. minutában Zádori egy kapu előtti kavarodásból talált be közelről. A hazaiak továbbra is felvállalták a játékot, és egy felívelt labdánál üresen hagyott Kapornai fejesével nyílttá is tették a meccset az utolsó húsz percre. Akadtak lehetőségek a csabaiak előtt a meccs lezárására, ezzel együtt több meleg pillanatot is át kellett élniük, míg végül megőrizték a három pontot jelentő eredményt.

Jó: Puskás, Feledy, Horváth K., ill. Zádori, Geiger, Pintér, Póser.

Csató Sándor: – Kettű-nulláig teljesen rendben voltunk, egyértelműen látszott, hogy jobb csapat vagyunk. Ekkor azonban visszaütött a sok elhibázott helyzet. Magunkra hoztuk a Vasast, így egy magabiztos siker helyett az utolsó pillanatig izgulnunk kellett a győzelemért.

További eredmények: Kecskemét II.–Martfű 1–1, Monor–Bp. Honvéd II. 2–0, Pénzügyőr SE–Dabas 1–1, Cegléd–BKV Előre 1–1, Hódmezővásárhely–Erzsébeti SMTK 2–2.

Mesterlövészek

13 gólos: Molnár János (ESMTK).

9 gólos: Iván Milán (Szolnok), Kerék László (BKV Előre), Wirth Dániel (ESMTK).

8 gólos: Vólent Roland (Békéscsaba).

7 gólos: Haragos Viktor József (Bp. Honvéd II.), Horváth László Dávid (Monor), Hulicsár Máté (Monor), Zádori Krisztián (Békéscsaba).

6 gólos: Artner Dávid (Kecskemét II.), Lettner Lóránt László (Dabas), Pintér Norbert (Békéscsaba), Simon Benedek (Bp. Honvéd II.),Wéber László (Körösladány).