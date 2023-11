Az egykori veszprémi klasszis, Gyurka János vezette Mosonmagyaróvár tizenhat pontot begyűjtve fantasztikus menetelést mutatott be eddig a bajnokságban. Mindössze egy vereséget számlál, azt is a BL-résztvevő Fradi otthonában, a győrieket, valamint a Debrecent is (utóbbit könnyedén 30–23-ra) óriási meglepetésre legyőzte! A Fehérvárt 12, a Vác csapatát 5 góllal verték le otthon. A legutóbbi két fordulóban idegenben léptek pályára és az újonc Kozármislenyt 15, a Dunaújvárost – 40 találatig jutva – 16 góllal intézték el. Négy játékosuk is van, aki 35 gól fölött termelt a bajnokságban, amivel a góllövőlista legjobbjai közé messze a legtöbb kézilabdázót delegálják, a 42 gólos válogatott Tóth Eszterrel az élen.

A nyár folyamán kevés változás történt a mosoniaknál, négyen választottak maguknak új csapatot és öten érkeztek. A balátlövő Varga Emília és a kapus Horváth Szofi a NEKA-ból, a jobbszélső Udvardi Laura Kisvárdáról, a balszélső Schatzl Natalie a Vácból, illetve egy másik kapus, Hadfi Gréta az Érd együtteséből tette át székhelyét erre az idényre.