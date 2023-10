Bökfi János edző beszámolója szerint a serdülőknél Fekécs Noel egy kemény fogyasztás után is tudott nagy súlyokat emelni szakításban, három gyakorlata is jó volt az 55 kg-os súlycsoportban, így egyéni csúcsig jutott, lökésben két gyakorlata lett érvényes. A harmadik próbálkozása egyéni csúcs lett volna, ami a kilökésnél még kifogott rajta, de így is összetett egyéni csúcsot csinált (szakítás: 73 kg; lökés: 98 kg; összetett: 171 kg), amivel Noel az abszolút első helyezést is megnyerte.

Mórocz Nándor fiatal kora ellenére nagyon szép gyakorlatokat mutatott be a serdülő 81 kg-ban, mind a hat gyakorlata sikeres volt, amivel a 2. helyen végzett és még mellé egyéni csúcsot emelt. A szakítása 51, a lökése 61 kg volt, így összetett 112 kg-os eredménnyel zárt.

Szabadi Luca az egyik legnépesebb (7 nevező), súlycsoportban, a +76 kg-ban indult a serdülőknél. Luca szakításban minden gyakorlatát tökéletesen megcsinálta és egyéni csúcsig jutott. Lökésben két gyakorlata sikerült, amivel összetett egyéni csúcsot teljesített és lett második a versenyben (szakítás: 55 kg; lökés: 71 kg; összetett: 126 kg).

Az ifjúságiaknál Fekécs Gergő a 73 kg-os súlycsoport nagy esélyeseként érkezett Tiszaújvárosba, nem is adott esélyt senkinek, szakításban és lökésben is megnyerte a versenyt és – teljesítve az ifjúsági nemzetközi szintet – az első helyen végzett (szakítás: 93 kg; lökés: 136 kg; összetett: 229 kg).

A +81 kg-ban induló Mórocz Noémi nagyon jól kezdett, három szakítása hibátlanul sikerült, amivel megnyugtató előnyt szerzett. Lökésben két gyakorlata lett jó, de így is meg tudta nyerni a bajnokságot (szakítás: 63 kg; lökés: 80 kg; összetett: 143 kg).

– A 96 kg-ban induló Nagy Zsolt olyat csinált, ami edzői pályám alatt még senki sem – számolt be Bökfi János. – Szombaton délelőtt még Ljubljanában az EU Kupán küzdött a válogatottal a csapatgyőzelemért, majd vasárnap reggel kocsiba ültünk, hogy Tiszaújvárosban az országos bajnokságon szerepeljünk. Fél négytől volt a mérlegelés, fél 6-tól a verseny, amit meg is nyert egy visszafogott, de nem gyenge eredménnyel, a szakítása 120 kg, a lökés 152 kg volt, az összetett eredménye így 272 kg lett.