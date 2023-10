– Az utóbbi egy hónapban több sérültünk és betegünk volt, és sajnos sem a Vasas, sem a Debrecen ellen nem tudtuk a hiányukat megfelelően pótolni – mondta a klubhonlapon mérkőzés előtt a Békéscsabára nyáron Vácról érkező 30 éves kapus, Pásztor Bettina. – Mostanra rendeztük a sorokat. A regeneráció volt fókuszban és az, hogy a kiesőink ismét vissza tudjanak állni a napi munkába. A héten viszont már érezhető volt, hogy pénteken fontos összecsapásunk lesz, mert kifejezetten intenzív edzésekkel és nagy elánnal vetette bele magát a csapat a munkába. És ami még fontos, hogy a Vasas meccs utáni sokkon is sikerült túllépnünk.

Pásztor Bettina elmondta, hogy nagyon szeretnék két vállra fektetni ellenfelüket és megszerezni az első hazai győzelmet.

– A Kohász is mindent meg fog tenni, hogy a NEKA otthonában elszenvedett botlását kijavítsa – figyelmeztetett a fehérgyarmati születésű hálóőr. – Kiélezett rangadóra számítok, ahol nagyon fontos lesz, hogy a gólérzékeny kulcsjátékosaikat, élükön Szalai Babettel kikapcsoljuk és a lehető legkevesebb technikai hibával kézilabdázzunk, amivel a villámgyors lerohanásaikat is megelőzhetjük. A szívünket-lelkünket ki kell majd tenni a pályára és mentálisan is erősebbnek kell lennünk. Okos, fegyelmezett kézilabdát kell játszanunk és fontos betartani a taktikai utasításokat. Az elejétől megfelelő összhangban kell lennünk védekezésben is, amit bízom benne mi kapusok is a lehető legjobban tudunk majd segíteni.

A mérkőzés két játékvezetője Bíró Ádám és Kiss Olivér lesznek.