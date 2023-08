A hazaiak gyors három góllal ijesztettek az orosháziakra. Aztán viszont masszívabb lett a vendégek védekezése és a támadásaikat is pontosabban szövögették, ennek következtében a vezetést is átvették és minimális előny birtokában várhatták a második félidőt.

Szünet után tovább „srófolt” a védekezésén Morva Zoltán együttese, ennek jótékony hatásaként a játékrész első felét 11–6-ra vitte el és már 28–22-re vezetett. A hazaiak mestere, Farkas József egy időkérés során komoly fejmosást tartott a pálya szélén, ezt követően alaposan feljavult a házigazdák teljesítménye. Az addig eredménytelen öt-egyes védekezésük alaposan feladta a leckét Baráth Bertáéknak, akiket a támadásban elkövetett hibák hátul is frusztráltak. A lendületbe jövő egriek az utolsó szűk negyedóra során egy 11–3-as etapot produkáltak, ezzel a végére maguk javára billentették az egész meccset.

Morva Zoltán: – A tízpercenként rotálást erre a meccsre már elhagytuk. Most is mindenki megkapta a lehetőséget, de azoknak szántam több időt, akik majd a bajnokságban megoldó szerepet töltenek be. Ma azt a védekezést szerettem volna látni, amit az előző szezonban mutattunk, ezt a hajráig hozták a lányok, így ezzel elégedett voltam. A következő hetekben a támadójáték pontosításán és a gyors lerohanások tökéletesítésén lesz a hangsúly.

Eszterházy SC Eger–Orosházi KA 33–31 (16–17)

Felkészülési női mérkőzés. Eger, 100 néző. Vezette: Dulai Á., Pisák B.

Orosháza: Reszegi 1 – Ludvig 3, Baráth 3, Zavaczki 7 (4), Mikula 1, Kenyeres 4, Horváth B. 1. Csere: Bálint (kapus) 1, Petri 2, Ács 2, Bíró, Vörös 3, Gara 1, Jáhn 1, Prozlik, Bedron, Kostyó 1. Edző: Morva Zoltán. Az Eger legjobb góldobói: Kiser 6, Iván 5, Babinszky 4 (1), Gazsovics 4, Vass V. 4 (1).

Kiállítások: 8, ill. 12 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 6/4.