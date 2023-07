Az előkészítő műveleteket már a hét elején megkezdik a helyszínt adó Főtéren, hogy szombaton minél látványosabb versenyt láthassanak az érdeklődők. Újdonságot jelent, hogy Best of Orosháza elnevezéssel rendeznek egy nyitott ügyességi versenyt, melyen olyanok is elindulhatnak, akiknek nincs triál kerékpárjuk. A Magyar Kupa orosházi fordulójában öt és még néhány pluszos kategóriában hirdetnek győztest. Az elitmezőny küzdelmeit délután rendezik meg.