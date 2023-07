– A vésztői Marvel Team SE-ből hat versenyző került be a válogatottba. Balog Nátán, Balog Vencel, Cserna János, Szívós Ádám, és jómagam a classic, míg Nemes Róbert EQ kategóriában indul – számolt be Berke Lóránd, a vésztői klub edzője, aki a Magyar Erőemelő Szövetség elnöki tisztségét is betölti.

Cserna János idén már elért egy nagy eredményt, a májusi dél-afrikai világbajnokságon a masters II. +120 kilogrammos súlycsoportban 192,5 kilogrammos teljesítménnyel aranyérmes lett és ezzel megvédte címét. Jól sikerült a Sun Cityben megrendezett világbajnokság Berke Lórándnak is, aki a masters I. 93 kg-os kategóriában 175 kg-ot teljesítve szerzett értékes negyedik helyet, s csak a nehezebb testsúlya miatt maradt le a bronzéremről. Mindketten éremesélyekkel vágnak neki a franciaországi kontinensbajnokságnak, de a korábbi ifjúsági világbajnok Balog Nátán is joggal reménykedhet a jó eredményben.