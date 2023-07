A sárréti kék-fehérek azért kényszerültek játékost keresni erre a posztra, mert a télen igazolt Dócza Gábor logisztikai nehézségek miatt a lakóhelyéhez közelebb keres magának új csapatot a vármegye déli szegletében.

Utódja az a Raducu Constantin Sorin lesz, aki az elmúlt hat esztendőt Füzesgyarmaton töltötte, és a piros-fehéreknél kezdettől részese volt az FSK NB III.-as történelmének, illetve húzóembere a csapatnak. A 34 esztendős védő 159 bajnoki mérkőzést vívott gyarmati színekben, ezeken 23 gólig jutott, vagy is az ellenfél kapuja előtt sem jön zavarba.

Raducu a ladányiak nyári negyedik új szerzeménye a Békéscsabáról érkező Talpalló Norbert Lajos, Sztankó László Márk és Rajsli Tamás után.

A Békéscsaba 1912 Előre gárdája nem csak veszített játékosokat, igazol is. A remények szerint a harmadosztályba „retúrjegyet” váltó lila-fehér gárda menedzsmentje a nyári harmadik új szerzeményét jelentette be, aki Sármány Kristófhoz és Pintér Norberthez hasonlóan a támadószekcióba érkezik.

Geiger Norbert Attila neve nem cseng ismeretlenül a Viharsarokban, hiszen egy évet a méhkeréki megye-egyes csapatban is eltöltött a 2017-2018-as évadban. A 30 esztendős csatár az előző idényt a lila-fehérek konkurensénél töltötte, Tiszakécskén, ahol a másodosztályban egy találatig jutott. Termékenyebb pécsi időszakot tudhat maga mögött. Baranyában három és fél évet töltött, ez alatt tucatnyi NB II.-es és 14 NB III.-as találatot jegyzett.

Az új érkezővel párhuzamosan további távozók is akadnak a Kórház utcában. Máshol folytatja pályafutását Szalai Dániel, Puskás Gábor Sándor és Bónus Marcell, utóbbi a nagy terveket szövő Karcag játékosa lesz.

A füzesgyarmati együttes háza táján a csabaiakkal ellentétben hátulra kerestek játékost és úgy fest, meg is találták a Karcagra távozó Pataki Zalán utódját. A piros-fehérek a balhátvéd poszt tekintetében bajban voltak, miután az egyik legmegbízhatóbb teljesítményt nyújtó labdarúgójuk eligazolt, de sikerült orvosolniuk a problémát. A megoldást az Egerből érkező 21 éves Hadnagy Bence jelenti, aki az utóbbi két idény során szinte alapembernek számított a hevesi konkurens csapatnál.

Az ifjú védő Oltean Sergiu Adrián (Lotus Félixfürdő), Lukács Zsombor Csongor (Hajdúszoboszlói SE) és Simó Csongor Szabolcs (Végegyházi SE) után a negyedik új igazolás, és vélhetően nem az utolsó a sorban.