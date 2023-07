Annyi már biztos, hogy a kék-fehérek szeptember 3-án az újonc Rákosmente KSK otthonában kezdik a másodosztályú szereplésüket, a hazai rendezésű találkozók döntő többségét pedig a megszokott szombati napokon 18 órától rendezik. Ettől eltér a 6. fordulóra esedékes Vecsés elleni párharc, melyet egy helyi rendezvény miatt már október 6-án pénteken este megvívnak.

A bajnoki kötelezettség mellett szépen alakul a tesztmérkőzések időrendje is. A személyi összetételét tekintve szinte változatlan békési csapat augusztus 11.-én Kecskeméten mutatkozik be, egy héttel később két egymást követő napon is hazai környezetben, míg a főpróbát jelentő augusztus 26-i dátumra még keresik a legmegfelelőbb partnert.

A lekötött edzőmérkőzések időrendje

Augusztus 11., péntek, 17.00: Kecskeméti TE–Optimum Solar-Békési FKC

Augusztus 18., péntek, 17.00: Optimum Solar-Békési FKC–Debreceni EAC

Augusztus 19., szombat, 17.00: Optimum Solar-Békési FKC–Pick Szeged U21

Augusztus 26., szombat: ?