Kovács Alexandra megnyerte az 5000 méteres gyaloglást, Kis Petra Sára a 800 méteres futásban idei legjobbjával 11., a svédváltó tagjaként pedig 13., Bor Benjámin az 5000 m-es gyaloglásban egyéni csúccsal 8. lett. Az ünnepeltek csapatához „csatlakozott” a két héttel korábban a finnországi Tamperében 20 km-es gyaloglásban 15. Zahorán Petra (ezen a versenyen csabai klubtársa, Steigerwald Ernő 400-on középdöntőt futhatott és 14. lett, ám ő nem tudott jelen lenni a köszöntésen) is.

Tóth Sándor, a Kopp Békéscsabai AC igazgatója örömét fejezte ki, hogy az EYOF-on a mindhárom atlétát felkészítő Urbanikné Rosza Máriával együtt négyen képviselték a klubot.

Utóbbi ráadásul nemcsak a tanítványaiért felelt, hanem a válogatott keretedzőjeként másik négy futóra és gyaloglóra is.

– Gyakorlatilag minden nap délelőtt és délután is valahol érdekelt voltam, persze a legnagyobb élményt az ő versenyük jelentette – mutatott a mellette álló tanítványokra az egykori háromszoros olimpikon gyalogló, aki edzőként is szép sikereket könyvelhet el. – Öcsit, Bor Benjámint az egyik versenybíró külön is megdicsérte, hogy milyen szép technikával megy. Kis Petra Sára az utolsó hetven méterig együtt ment a csoporttal, szépen versenyzett. Kovács Alexandrának azt mondtam a verseny előtt, hogy teljesüljön a szíve vágya, diktálja a saját tempóját. A végén feljött rá a riválisa, de odakiáltottam neki, hogy „Nincs nálad gyorsabb!”, és ő szenzációs 4:36-os négyszázas részidővel megnyerte a versenyt.

Juhász István a Kopp Békéscsabai AC elnöke megjegyezte, hogy sportolói szempontból a versenyek ünnepnapnak minősülnek, itt adnak számot a hétköznap elvégzett munkáról.

– A mai nap is ünnep – mondta. – Az atléták idén kiváló eredményekkel öregbítették a klub nevét. Azt kívánom, hogy ezek az eredmények a jövőben is jöjjenek. Fontos arról is beszélni, hogy egyedül nem ment volna nekik, ott vannak az edzők, akik időt és energiát nem sajnálva dolgoznak velük nap, mint nap. Remények szerint a közelgő felnőtt világbajnokságon is lesznek békéscsabai sportolók, bízom benne, hogy ott is ilyen remek eredmények születnek.

Bor Benjámin, Kovács Alexandra, Kis Petra Sára és Urbanikné Rosza Mária

A klub vezetői virágcsokorral kedveskedtek a főszereplőknek, ők pedig röviden beszéltek a versenyen szerzett tapasztalataikról és mindenkinek megköszönték azt a támogatást, amit eddig kaptak.

Kovács Alexandra és Kis Petra Sára is nagyon örült annak, hogy két EYOF-on is részt vehetett (tavaly mindketten ott voltak a besztercebányain is, előbbi bronzérmes lett). Utóbbi azt emelte ki, hogy hideg fejjel tudott versenyezni, Bor Benjámin azt, hogy sikerült az egyéni legjobbját elérni. Zahorán Petra pedig azt, hogy egy éves sérülés után kijutva jól teljesített az U23-as Eb-n.

S van olyan csabai atléta, aki még előtte áll az év versenyének. Tóth Sándor Petra testvéréről, Milánról szólt, aki a Gran Sasso hegységen sorra kerülő hegyifutó világbajnokságon fut majd. Milán a 3800 méteres távon az 1000 m-es szintkülönbségű pályán augusztus 4-én áll rajthoz.