Az eseményen ott lesznek a legjobb magyar atléták, akik számára kivételes lehetőséget jelent, hogy elsőként, élesben tesztelhetik az új versenypályát. A bajnokság két napján a legtöbb versenyszámban nem rendeznek elődöntőket, vagy selejtezőket, így egyből a bajnoki címekért folynak a küzdelmek – ez is érdekesebbé, izgalmasabbá teszi a megmérettetést.

Tóth Sándor, a Kopp Békéscsabai AC igazgatója, vezetőedzője nem titkolja, hogy nagy reményekkel utaznak fel a fővárosba.

– Éremre, a legfényesebbre is számítunk – mondta a mesteredző, aki nemcsak a hagyományokban bízik természetesen (az utóbbi években mindig gazdag volt a csabai éremtermés), hanem a versenyzők formájában is.

– Márton Anitától várjuk súlylökésben az aranyat és diszkoszvetésben is az érmet. A sprintereinktől, Steigerwald Ernőtől és Nadj Leventétől is dobogós helyezésre számítok, legutóbb jól ment nekik a futás, kétszázon és négyszázon indulnak majd – fogalmazta meg várakozásait Tóth Sándor. – A gerelyhajító Bogdán Annabella 61,09 méterrel vezeti a ranglistát, jó esélyei vannak, de komoly a konkurencia, vele együtt négyen pályáznak a legjobb helyre. Nem könnyű megjósolni az eredményt a gyaloglóknál sem, mert a helyezéssel és az idővel is pontokat lehet gyűjteni a világbajnoki részvételért. Oláh Barbara 47., 48. a világranglistán, szüksége van a jó eredményre, hogy benne maradjon a legjobb ötvenben. Az ötezer méteres mezőnyben lesz még az EYOF-ra készülő ifikorú Kovács Alexandra is, aki a felnőttek között is jó eredményre lehet képes – mondta a szakember.

Az 5000 méteres távon Karsai Gábort indítják a békéscsabaiak, aki 10 ezer méteren idén már nyert magyar bajnokságot.

– Mindenki ott lesz, aki számít. Gábor inkább irammenő, a hajrázásban talán nem annyira erős, de joggal pályázik ő is valamelyik dobogós helyre – beszélt tanítványa reményeiről Tóth Sándor.

A felsoroltak mellett több fiatal is megmérettetik, Baukó Petra diszkoszban és súlylökésben, Erős Eszter rúdugrásban, Zahorán Milán az 1500 méteres síkfutásban, Kovács Róbert súlylökésben, Bor Benjámin és Bor Bernadett gyaloglásban.