Orosházán, Kondoroson, Mezőberényben, Szeghalmon és Szarvason összesen 158 versenyző szállt csatába a mostani 40 helyért. Közülük 37 jelent meg a minden igényt kielégítő szarvasi Westend Söröző és Darts Teremben megtartott fináléban. A küzdelmek nyolc táblán zajlottak, a mezőnyt a kvalifikációs helyezések alapján bontották nyolc felé. A kellő játék biztosítása érdekben a divíziók utolsó helyezettjei „vigaszágon” folytathatták, hozzájuk csatlakozott még a 32-es főtábla első körében búcsúzó további 16 játékos. A Lucky looser verseny végül az orosházi Kiss Imre sikerét hozta.

A csoportmérkőzéseket követő egyenesági csatározások során négy mérkőzést kellett nyerni a döntőbe jutásig. Ez az orosházi Tyirják Attilának ment simábban, a szarvasi Lólé Attila viszont komoly hátrányból fordított, az első díjért zajló párharcot viszont az utóbbi játékos nyerte, méghozzá „söpréssel”, azaz vesztett leg nélkül, 5:0 arányban.

– A csoportmérkőzések során leget sem buktam, több száz fölötti kiszállót is dobtam. Szerencsére a folytatásban is jól ment a játék, jöttek a száznyolcvana is, csupán az elődöntőben akadtak gondjaim Szabó Attila ellen, aki remek játékkal három-nullára húzott el. Próbáltam magam összeszedni, sikerült kizárnom mindent és fordítottam négy-háromra. Számomra így utólag ez volt a döntő. A tényleges fináléban Tyirják Attila nagyon fájlalta a vállát, ami megkönnyítette a dolgom – nyilatkozta a saját teljesítményét összefoglalva a bajnok, aki jövőre már nem védheti meg a címét, mert az újonnan megalakult szarvasi egyesületben igazolt játékossá avanzsál.

A vacsorával egybekötött ünnepélyes díjátadón az esemény egyik szervezője, Bereczki Árpád köszönte meg a versenyzők részvételét, a névadó szponzornak pedig a támogatást. Az első nyolc helyezett részesült pénzdíjazásban, a legjobb négy játékos díszes serleget is kapott elismerésként. Különdíjat vehetett még át a legtöbb 180-at, a legmagasabb kiszállót elérő dartsos, valamint a Lucky looser verseny győztese.

Végeredmény: 1. Lólé Roland (Szarvas), 2. Tyirják Attila (Oroshza), 3. Szabó Attila (Orosháza) és Tar Nikolasz (Szarvas), 5–8. Ecsedi Gergő (Szeghalom), Pálfi József (Körösújfalu), Domokos Szabolcs (Orosháza), Kiss Attila (Orosháza).

Különdíjak. Legtöbb 180: Lólé Roland (Szarvas) 5 db. Legmagasabb kiszálló Weidmann Áron (Mezőberény) 150. Lucky looser verseny: Kiss Imre (Orosháza). Legmagasabb kiszálló: Turbucz Kristóf (Szeghalom) 155.