Röplabda 1 órája

Külön utakon Olijnik és a BRSE

Viktoriia Olijnik története aranybetűkkel vonul be a Békéscsabai RSE históriás könyvébe, hiszen a háború poklából menekülő játékost tavaly márciusban befogadta a klub és széleskörű összefogással biztosította lakhatását, ellátását, valamint edzéslehetőséget is adott neki. Vika a kitartó és alázatos munkájának hála szerződést kapott a 2022–2023-as idényre, kitűnően dolgozott és ennek köszönhetően egyenletesen fejlődött is.

G. P. G. P.

Viktoriia Oliinyk Forrás: Facebook

Büszkék vagyunk arra, hogy a feladót ennek eredményeként meghívták az ukrán válogatott edzőtáborába, ő pedig szerdán már csatlakozik is a kerethez! – olvasható a BRSE hivatalos közösségi oldalán. – Klubunk és Vika végül abban állapodott meg, hogy a fiatal játékosnak olyan egyesületre van szüksége, ahol állandó játéklehetősége van és első számú irányítóként gyűjthet tapasztalatot, ezért a jövőben külön utakon folytatjuk. A sportoló elmondta: örök életében hálás lesz a BRSE-nek és Békéscsaba városának, hogy befogadták, segítettét útját és fejlődését. Mi is köszönünk mindent, Vika! A klub a közeljövőben hivatalosan is hírt ad a játékoskeret további változásait illetően.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!