A három napos versenyen 21 ország, 106 csapata 551 versenyzőjének 998 nevezését adta le. Fárasztó versenynapok és kemény küzdelmek jellemezték a viadalt, ami jó néhány kellemes meglepetést is tartogatott a békéscsabai csapat tagjainak és az őket irányító Debreczeni Dezső VI. danos vezetőedzőnek is.

– A versenyen nagyon szép eredmények születtek, de ez a tudatos felkészülésnek és a kitartó fegyelmezett munkának, valamint a céltudatosságnak köszönhető. Kellemes meglepetést okozott Jancsó Lili, aki első éves kadetként a második korcsoportban két súlycsoportot is megnyert, valamint Tóth Izabella, aki kezdő versenyzőként a döntőig menetelt – értékelt Debreczeni Dezső.

A 16 versenyző 6 arany, 6 ezüst és 11 bronzérmet szerzett, így a csapat az éremtáblázaton az előkelő 12. helyen végzett.

Békéscsabai eredmények. Point-fighting. Felnőtt férfi. 63 kg: 2. Viczián Dániel. Kadet 2, ifjúsági. 37 kg: 2. Petró Bálint. 42 kg: 3. Petró Bálint. 52 kg: 3. Matuska Máté. Kadet 1, serdülő. 32 kg: 3. Szikora Gergő Mihály. 37 kg: 2. Szikora Bence. 3. Szikora Gergő Mihály. 42 kg: 2. Szikora Bence. Kezdők versenye. Kadet 2, ifjúsági. 37 kg: 1. Kovács Benjámin.

Felnőtt női. 50 kg: 3. Petró Lili. Junior. 50 kg: 3. Petró Lili. Kadet 2, ifjúsági. 37 kg: 2. Debreczeni Frida. 42 kg: 3. Debreczeni Frida. 46 kg: 3. Fördős Jázmin Dóra. 60 kg: 1. Jancsó Lili, 2. Tóth Izabella. 65 kg: 1. Jancsó Lili. Csapat: 1. Békéscsabai JALTE–Debreczeni Team (Debreczeni Frida, Fördős Jázmin, Jancsó Lili, Tóth Izabella). Kadet 1, serdülő. 32 kg: 28 kg: 1. Nátor Petra. 32 kg: 3. Debreczeni Lilla. 37 kg: 1. Szekeres Flóra. 42 kg: 3. Petró Laura Lilla. Csapat: 3. Békéscsabai JALTE–Debreczeni Team (Debreczeni Lilla, Nátor Petra, Petró Laura).

Az orosházi Contact K.T. H. E. három versenyzővel és két edzővel képviselte magát a görögországi Európa Kupán.

Az egyébként nem pontszerző verseny, mint állomás a magyar világkupára történő felkészülés, a formába hozás jegyében került előtérbe. A csapat kísérőjeként volt jelen Balogh Dávid, a Flip Unit vezetőedzője, aki az akrobatikában volt segítségére a versenyzőknek. A megszokottakhoz képest eltérő kategóriákban, az egyes zenei versenyszámokban nők és férfiak vegyesen, a lágy és kemény stílusú versenyzők ellenfelekként léptek tatamira. Mindhárom orosházi hozta a tőle megszokott formát. Kotvics-Varga Máté kirobbanó formában teljesített a pusztakezes kategóriákban, míg Brebovszky Zoltánnak a fegyveres kategóriában kellett felülmúlnia önmagát a győzelem érdekében. Halustyik Cintia kivételes fegyvermanipulációs képessége ellenére kontrollt vesztett a kamák felett, de még így is előkelő dobogós helyezést ért el. Az összességében 3 arany, 2 ezüst, 3 bronzérem alapján a verseny megfelelő gyakorlási és felkészülési lehetőségnek bizonyult.

Bak Ágnes Panna (Hegyesi KBSE Füzesgyarmat) pedig a 16 éves haladó kategóriában a pusztakezes formagyakorlatban első helyezést ért el.