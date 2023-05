A tatai megmérettetésre a gyomaendrődi KörösFit DSE 24 tornásszal, 5 egyéni és 4 csapat produkcióval érkezett.

Gergely Orsolya, a KörösFit DSE elnöke arról számolt be, hogy a délelőtti programban elsőként színpadra lépő Csipai Csepke gyakorlatával elkápráztatta a nézőket, de a pontozókat is, hiszen ezüstérmet érdemelt ki. Vatai Boglárka szintén szép gyakorlatot mutatott be, a tánca most a 7. helyre volt elegendő.

– A csapatok közül a kicsi Ősemberek léptek először szőnyegre, akik koreográfiájukkal az országos negyedik helyet szerezték meg – mondta Gergely Orsolya. – A Csipai Csepke, Félix Lia, Kocsis Janka, Orovecz Lotti és Vatai Boglárkából álló csapat idén már harmadszorra nyűgözte le a közönséget. A Betörők csapata népes mezőnyben versenyzett és a nyolcadik helyet harcolta ki. A csapat tagjai: Hornok Dalma, Hornok Jazmin, Karkusz Enikő, Kis Virág Anna, Komjáti Janka, Plébán Hanna, Sócó Boglárka, Szendrei Hanna. Csipai Csenge délután is versenyzett és fantasztikus gyakorlatával a második helyen végzett. Gombkötő Zsófi a VII. korcsoportosok versenyében a 7. helyen zárt. Fekécs Noémitől a már megszokott hibátlan gyakorlatot láthattuk, produkcióját a zsűri is díjazta és országos bajnoki címet nyert.

A nagyok a csapatversenyben jó gyakorlatot mutattak be, ami a legnépesebb mezőnyben a 9. helyre volt elegendő. Csapat tagjai: Gellai Maja, Hoffman Hanna, Samu Hanna, Somogyi Dorina, Szujó Anikó, Tóth Kamilla, Tóth Tünde. A csapatból Gubucz Kata betegség miatt hiányzott.

– A napot a Csipai Csenge, Fekécs Noémi, Gombkötő Zsófi és Szilágyi Csilla által alkotott Wonderland nevű formáció zárta. Az esti időpontban a lányok össze tudták szedni magukat és egy szépen összeszedett koreográfiával a második helyen végzett. Egy nehéz, de sikeres napot tudhatunk magunk mögött. Nagyon büszkék vagyunk minden versenyzőnkre – zárta értékelését a KörösFit DSE elnöke.