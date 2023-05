Május 20., szombat, 14.00:

Gyulai TFC (4.)–Medgyesbodzás SE (6.)

Sajben Gábor, a Gyulai TFC edzője: – Végre nyerni tudtunk kétszer egymás után, ami pozitívum, régóta vártunk már erre. Remélem, hogy megmaradunk a helyes úton, így az idei utolsó mérkőzésünkön A (Gyulai TFC az utolsó, 27. fordulóban szabadnapos lesz – a szerző) is be szeretnénk gyűjteni a három bajnoki pontot. Tavasszal Medgyesbodzáson megtréfált bennünket az ellenfelünk, ami roppant fájó volt. Lesznek hiányzóink, azonban nyernünk kell, bármilyen összeállításban is lépjünk pályára.

Mazán Zoltán, a Medgyesbodzás SE edzője: – Változatlanul csak tizenkét játékos áll rendelkezésemre, ez már nem is fog változni a bajnokság végéig. A Jamina elleni győztes mérkőzés pozitívumaként jegyezném meg azt is, hogy nem történt újabb sérülés és nem sárgult ki senki. Ismerjük az ellenfelünket, az idei első gyulai meccsen csúnya, hat–nullás vereséget szenvedtünk úgy, hogy már az első félidő után öt góllal vezetett. Fiatal csapatról beszélünk, amely biztosan támadni fog, nekünk ezeket a rohamokat kell átvészelni, s minél inkább telik az idő, annál nagyobb lesz az esélyünk a jó eredmény elérésére. Agresszív játékra lesz szükség, és le kell zárnunk a területeket. Nem mondunk le arról, hogy pontot, esetleg pontokat szerezzünk.

Május 20., szombat, 17.00:

Végegyházi SE (1.)–Nagyszénás SE (7.)

Balázs József, a Végegyházi SE edzője: – Bár egy héttel ezelőtt pihenősök voltunk, minden ugyanabban az ütemben zajlott, mintha mérkőzésre készültünk volna. Szeszélyes csapat a Nagyszénás, ha jó napot fog ki, akkor bárhol képes a meglepetésre. Örvendetes, hogy két hónap kihagyást követően Katona György felépült a sérüléséből és a két hét után Bojtos Tamás is egészséges. Most tényleg az eredményesség a legfontosabb, ezért szeretnénk itthon tartani a három pontot!

Szeghalmi FC (5.)–Orosházi MTK-ULE (2.)

Földesi Ambrus, a Szeghalmi FC edzője: – Sajnos nem tudjuk felvenni a versenyt az élcsapatokkal, a Végegyháza, a Gyula és legutóbb a Szarvas ellen sem termett babér. Következik egy másik élcsapat, amely ellen elsősorban a hozzáállásban várok javulást. Az első perctől kezdve koncentrálnunk és küzdenünk kell, csak így egyenlíthetjük ki a képességbeli különbségeket. Jó lenne végre kifogni egy jó napot. Sérültünk és eltiltottunk sincs, ugyanakkor az esőzések miatt csak pénteken edzettünk, a centerpályára nem akartunk rámenni.

Szabadnapos: Jamina SE (9.).