A szombati békéscsabai mérkőzésen abszolút vert helyzetből került ki a végül 3:2-es győzelmet arató Swietelsky-Békéscsaba. Ellenfele, a Szent Benedek Röplabda Akadémia 2:0-ra is vezetett már, az ötödik játszmában pedig meccslabdája volt.

– Nem volt sok ki nem kényszerített hibánk, viszont a fontos pillanatokban rendre előjöttek – kereste a döcögős játék okait a klub honlapján Tóth Gábor, a Békéscsaba vezetőedzője. – Az edzés tükörképe volt a mérkőzés, ott is az fordult elő, hogy amikor egy bizonyos pontot meg kellett csinálni vagy el kellett érni, akkor ugyanúgy megvoltak a hibák, ahogy aztán a meccsen is. Védekezésben is akadtak hiányosságaink, nem is pozícióban vagy blokkhelyzetben, egyszerűen elpattogtak rólunk a labdák és ez bosszantó a játékosoknak is. Ebben a sportban az a legsikeresebb, aki hamar túl tud lendülni ezeken, hiszen itt tizenöt-húsz másodpercenként új pontszerzési lehetőség adódik. Ebben pedig nem voltunk gyorsak szombaton.

A vezetőedző szerint még véletlenül sem vették félvállról az ellenfelet. A győzelem volt a legfontosabb, de semmiképp sem lélegezhetnek fel, persze így azért jobb elutazni Balatonfüredre.

Az első mérkőzésen ismét jól szállt be a játékba Glemboczki Zóra, aki kitért arra is, hogy mi történt a csapattal az első két szettben.

– Ezek a dolgok fejben dőlnek el – mondta a fiatal ütőjátékos a klubhonlapon. – A csapat képes arra, hogy az elejétől fogva kellő koncentrációval és pontossággal játsszon. Dolgozunk azon, hogy ezt a meccsen is kihozzuk magunkból, hiszen azt szombaton is megmutatta a csapat, hogy nem ismer lehetetlent és mindig a végsőkig küzd.

Tóth Gábor szerint közösen kell dolgozni ahhoz, hogy megoldják a problémákat.

– Látjuk, merre van az irány, és mindent el fogunk követni, hogy újabb fontos lépést tegyünk a döntő felé, de egyértelmű, hogy a SZBRA-nak is ez a célja. Látszik, hogy fikarcnyit sem tartanak tőlünk, ami jó, mert ha egy éles csatából keveredünk valahogy a döntőbe, az a hasznunkra is válhat – zárta gondolatait a szakember.

