Március 18., szombat, 15.00

Végegyházi SE (2.)–Orosházi MTK-ULE 1913 (1.)

Balázs József, a Végegyházi SE edzője: – Semmi különös dologgal nem készülünk, a két csapat annyira ismeri egymást, hogy nem igazán tud egymásnak meglepetést okozni. Az orosháziak ugyanazt játsszák mindig: a szélső támadóiknak rúgják előre a labdát, vagy Endrefalvinak játsszák be középre, aki onnan osztogat. Mindkét tavaszi mérkőzésüket megnyerték, de talán kicsit nehezebben, mint ahogy arra számítani lehetett. Nálunk vannak még hibák, de a télen igazolt játékosaink jó úton haladnak afelé, hogy beépüljenek a csapatba. A saját játékunkat fogjuk játszani, de azért lehet egy-két apróság, amin változtatni fogunk.

Buza Barnabás, az Orosházi MTK-ULE 1913 edzője: – A győzelem reményében utazunk Gyulára, de az egy ponttal sem lennék teljesen elégedetlen. Nem fogunk másképp játszani, mint ahogyan szoktunk, ehhez a jó, egyébként számunkra megszokott talajú pálya is adott lesz. Támadófelfogású a csapatunk, amellyel szeretnénk dominálni. A bajnokság elején még nem „néztünk” ilyen jól ki, mint most, az első két tavaszi találkozónk nem volt izzadtságszagú. Jó passzban vagyunk. A Végegyháza? Nem lehet sok mindent leszűrni a Nagyszénáson látottakból, nem láttam tőlük újat. Egy árnyalattal ők az esélyesebbek otthon, de ahogy mondtam is, csalódott lennék, ha nem szereznénk egy pontot sem. Selmeczy Kevint letalpalták, ezért két-három hétre kiesik, Vincze Alex és Papp Máté ugyanakkor visszatérhet, mert lejárt az eltiltásuk.

Szeghalmi FC (5.)–Gyomaendrődi FC (7.)

Földesi Ambrus, a Szeghalmi FC edzője: – Szeretnénk az első tavaszi hazai mérkőzésünkön sikeresen bemutatkozni. Nem lesz könnyű, ám a csapat hozzáállása abszolút biztató. Az új játékosok és jómagam is egyre inkább összeszokik a csapatal. Reméljük, hogy sok néző kijön a pályára és biztatásukkal elérhetjük a célunkat, még akkor is, ha vannak sérültjeink.

Jamina SE (9.)–Nagyszénás SE (8.)

Pozsár Gábor, a Jamina SE edzője: – Nehéz bármiféle biztató dolgot mondani a mérkőzés előtt, hiszen az edzéseinken különböző elfoglaltságok miatt továbbra sincsenek négy-öt játékosnál többen és az sem könnyíti meg a helyzetünket, hogy a kis műfüves pályán edzünk. Abban biztos vagyok, hogy szombatra össze fog jönni a keret, amely mindent megtesz a jó eredmény elérése érdekében.

Szarvasi FC (3.)–Medgyesbodzás SE (6.)

Somogyi János, a Szarvasi FC edzője: – Nem számítok könnyű mérkőzésre. A Medgyesbodzás a télen minőségi játékosokkal erősített és a legutóbbi fordulóban legyőzte a Gyulát. Egységesebben kell együtt mozognia a csapatnak, gondolok itt arra, hogy a belső védők és a középpálya között ne legyen harminc méternél nagyobb a távolság. Még ezután jönnek azok a találkozók, melyek döntenek majd, de mi mindig a következő mérkőzésre figyelünk. Még a saját kezünkben van a sorsunk, de már egyetlen hiba sem fér bele.

Szabadnapos: Gyulai TFC (4.).