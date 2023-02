A bálon több elismerést is átadtak, az Orosházi Kézilabda Baráti Kör életműdíját az orosházi kézilabda megteremtésében végzett áldozatos, hosszú éveken át történő munkája elismeréseként Marton László kapta. A kézilabda szakember Miskolcról indulva Szarvason és Székkutason át 1987-ben került Orosházára. Edzőként, vezetőként sikeresen tevékenykedett, az 1999-ben megalakult Every Day KSE-nek 2022-ig ügyvezetője volt, később az OFKSE megalapításában is szerepet vállalt.

Elismerték a tavaly kiemelkedő teljesítményt nyújtó kézilabdázókat is. Az év utánpótlás korú leány kézilabdázója címet Ács Orsolya nyert el, míg a fiúknál Koós Róbert kapta a díjat és vette át Zalai Mihály, a Békés Vármegyei Önkormányzat elnöke felajánlását. Az év felnőtt kézilabdázója Vörös Bettina lett, aki az Oxxo Energy Orosháza NB I. B-s csapatából a legrégebb óta erősíti az együttest.