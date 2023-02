A trófeát jelenleg a legfrissebb, decemberi adatok szerint 482 lelkes Körösújfaluban őrzik, melyet tavaly a békéscsabai Kórház utcai stadionban megrendezett döntőben nyertek meg a Geszt, a Kardos és a Nagykamarás előtt. Csapatuk az idei sorozatban sem áll rosszul, vezetik a III. csoportot, de Szabó Csaba polgármester szerint idén nehezebb a dolguk, pedig szeretnék megvédeni a címet.

– Az általam jól ismert Tóth Márton, az MLSZ Békés Megyei Igazgatóságától keresett meg, közölve, hogy van egy ilyen kezdeményezés, melyet azon települések számára találtak ki, ahol nincs lehetőség a nagypályás futballra – beszélt a kezdetekről a futballal maga is szoros kapcsolatot ápoló polgármester. – Több mint húsz ilyen kisközségről beszélhetünk. Egyből csatlakoztunk, és tavaly a Bélmegyer, a sorozattól idén visszalépő Murony és a Tarhos társaságában kezdtük el a küzdelmeket. Úgy éreztük, fontos, hogy legyen Körösújfaluban egy kis sportélet, mozogjanak a fiatalok, s az idősebbek.

Bár a bajnokságban a kispályás labdarúgás szabályai szerint 5+1 játékos lehet egyszerre a pályán, a sok mérkőzés miatt ennél nagyobb játékoskeretre, legalább 10-12 labdarúgóra van szükség.

– Nem volt annyira könnyű kialakítani a keretet, de megkerestünk néhány olyan, futballmúlttal rendelkező ismerőst, illetve helyi fiatalt, akik örömmel kapcsolódtak be – folytatta Szabó Csaba. – A szabályok szerint a csapatban nemcsak körösújfaluiak szerepelhetnek, ezért hívtuk sorainkba a vésztői barátainkat. Mondhatom, hogy jó csapat kovácsolódott össze. Rendelkezünk egy kis műfüves pályával, ahol tudunk edzeni. Amikor mi rendezzük az aktuális fordulót, mindig nagyon jó a hangulat, sokan kijönnek szurkolni és ilyenkor van egy kis vendéglátás is. Sajnos egy évvel ezelőtt elszakadt az Achillesem, amit még a mai napig érzek, ezért inkább csak a pálya mellől irányítom a csapatot.

Körösnagyharsány

A felszerelést az önkormányzat biztosítja és az utaztatásban is segítséget nyújt.

Körösnagyharsányt a településvezető szerint közel 550-en lakják, az állandó lakosok száma 400 körül alakul. Ám lakói szeretik a sportot, különösen a labdarúgást.

Győri Zoltán polgármester kérdésünkre elmondta, hogy nem sokáig gondolkoztak azon, bekapcsolódjanak-e a 2021-ben kiírt kispályás bajnokságba.

– Legutóbb az 1980-as évek közepéig még a sarkadi térségi bajnokságban – ami a mai megye háromnak felel meg – szerepelt körösnagyharsányi csapat nagypályás pontvadászatban – emlékezett Győri Zoltán. – A településen nagy hagyománya van a focinak, már a második világháború után is létezett nálunk nagypályás csapat, amikor kerékpárral és szekérrel mentek az emberek a mérkőzésekre.

Győri Zoltán szavai egybecsengenek polgármester kollégájával, nekik sem volt egyszerű csapatot verbuválni, van néhány játékosuk a szomszéd településekről is. Mezeket más csapatoktól kaptak, így semmi akadálya sem volt annak, hogy pályára lépjenek.

– Az eltelt időszakban bebizonyosodott, hogy érdemes volt fáradoznunk, hiszen a faluban érdekli a foci az embereket, kijönnek a mérkőzésekre és még el is kísérnek bennünket más fordulókra is, így Gesztre, Biharugrára és Köröszakálra is.