A csorvásiak 6 pontot gyűjtöttek az ősz folyamán, legyőzték a Szarvast, a Mezőtúrt és az Orosházát, ugyanakkor veszítettek az egyik fő riválisnak számító K. Szeged SE ellen. Ennek is köszönhető, hogy csak a 10. helyen állnak.

Baráth Lajos – aki Ivanics-Gyemó Anitával együtt viszi az edzői munkát – elmondta, hogy a tavalyi bajnokság után több rutinos kulcsjátékos állt le, vagy igazolt el, így például a kapus, Mike Mária is, aki ősszel már a gyulaiakat segítette.

– Szinte a teljes kezdő abbahagyta, vagy távozott, bár annyit elértünk, hogy két tapasztalt játékos, Zahoránné Márton Brigitta és Márton Renáta még vállalt egy évet és Gelegonya Renáta, illetve Tóth-Greksza Csilla is segíti csapatunkat. A belső négyes teljesen megújult, de tudtuk, hogy mire vállalkozunk. A gyomaendrődi Kereki Nóra és a Vácról érkező Mokrán Dorina személyében fiatalokkal erősítettünk, ám nekik még a többi saját nevelésű játékosunkkal együtt meg kell szerezni azt a rutint, ami az osztály színvonalához szükséges. Győzelemmel kezdtünk a Szarvas ellen, és még később is akadtak jó meccseink. Összesen három mérkőzést nyertünk, de lehetett volna több is a győzelmeink száma.

Baráth Lajos szerint tavasszal a K. Szegeddel harcolnak majd a bennmaradást érő 9. helyért, s ha az ellenük lejátszott mérkőzést, illetve a többi rivális ellen megszerzik a pontokat, akkor el is kerülnek a veszélyes zónából.

– Igazolást nem tervezünk, az őszi keretre támaszkodunk. Reméljük, hogy a sérülés, illetve betegség miatt hiányzók is visszatérnek majd – zárta mondandóját a tapasztalt edző.

Ivanics-Gyemó Anita edzőtől megtudtuk, hogy már ezen a héten elkezdik a munkát, az alapozó időszakban heti szinten 3-4 foglalkozást is tartanak majd.

– A február 19-i tavaszi folytatás előtt két-három edzőmérkőzést szeretnénk lejátszani. Nehéz ősz után, várhatóan nehéz tavasz következik, ám úgy hiszem, hogy a tehetséges játékosokból álló csapatunk megbirkózik a feladattal és kiharcolja a bennmaradást.