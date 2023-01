Sajben Gábor, a Gyulai TFC fiatal edzője elismerte, hogy nem sikerült úgy az őszi szereplés, ahogyan szerették volna, hiszen már nem tekinthető reális célnak az első három hely megszerzése.

– A tavalyi csapattal elért második hellyel magunknak tettük magasra a mércét, ezért is csalódás kicsit az őszi produkció – mondta Sajben Gábor. – A nyáron sok változás történt a játékosállományban, ezúttal is sok fiatal kapcsolódott be a csapatba, de most sajnos nem úgy jöttek az eredmények, ahogy arra számítottunk.

A tréner azonban bizakodó, hisz abban, hogy a télen elvégzett munka gyümölcsöt terem majd.

– Ha a télen jól dolgozunk, akkor úgy gondolom, hogy az őszinél jobb eredményeket érhetünk el. Szeretnénk a hozható mérkőzéseket megnyerni és az éremesélyesek ellen pontokat szerezni, ebben az esetben nem leszünk elégedetlenek. Ha minden az elképzeléseink szerint alakul, előrébb léphetünk majd. Sokat edzünk, vagyis a munka mennyiségével nem lesz gond.