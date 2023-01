A költségek átszabása a játékoskeretet is érinti, csökkentenek a létszámon: Bánfi Dominik, Bajor Tamás, Nikola Vaszilijevics és Kis Gábor is máshol folytatja a pályafutását. Ha érkezik is új játékos, fiatal focista érkezhet, nem profi státuszú, az FSK-nál ugyanis már előre gondolkodnak és próbálják beépíteni a tehetségeket, szem előtt tartva már a következő idényre vonatkozó úgynevezett „fiatalszabályt”.

– A kezdőcsapatban nem történik változás. A szükséges lépéseket a klub érdekében tesszük meg, de egyértelműen a játékos érdeke is, hogy ne csak rövid, hanem hosszú távon is NB-s szinten szerepeljen – folytatta Boros. – Más posztra próbálunk fiatalokat hozni, hogy a taktikai repertoár bővüljön és ne ugyanabban a pozícióban szerepeljen minden ifjú, aki a fiatalszabály miatt fontos, hogy a pályán legyen.

A füzesgyarmatiak célja továbbra is az, hogy az első tíz között zárjanak az idény végén, ami a szakvezető szerint nem irreális elvárás:

– Az alapcsapatunk megvan ehhez. Az idény elején újnak számító kerettagok már akklimatizálódtak és jobb teljesítményre is lesznek képesek. Szoros a mezőny, rendszeresen ott voltunk a dobogósok közelében ősszel, csak pont akkor nem sikerült nyernünk, amikor felléphettünk volna az éllovasokhoz.

A Gyarmat a tavaszi rajton a mezőnyből magasan kiemelkedő, egyedüliként veretlen és 13 pontos előnyel vezető, fővárosi BVSC-Zuglót fogadja. Addig négy felkészülési mérkőzést vív, sorrendben a Békéscsaba 1912 Előre II. (január 21.), a Nagykereki (január 25.), a Végegyháza (január 28.) és végül a Jánoshalma (február 5.) ellen. Az utolsó meccs érdekessége, hogy az eredeti ellenfél lemondta a bajnoki főpróbának számító találkozót, a messzi Jánoshalmán azonban pályára lépnek a füzesgyarmatiak, mert a Bács-Kiskun megyeiek vendégül látják őket, így a hosszú túra egyben egy hétégi csapatépítő is lesz Boros Tiboréknak.