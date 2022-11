S hogy miért maradt Békéscsabán?

– A párom és a klub is kulcsfontosságú volt, hiszen maga a lehetőség is nagyszerű, hogy egy ilyen professzionális szervezetnél dolgozhatok – nyilatkozta a klub honlapján az egykori játékos. – Napi négy-hat órát dolgozom, jelenleg másodedző vagyok. A feladatom a vezetőedzők segítése, hogy az edzéseket a lehető leghatékonyabban vezényeljék, de persze a fiatalokat is szívesen ellátom tanácsokkal, észrevételekkel, ha kérik. Az a célom, hogy a lehető legtöbbet tanuljak az itteni szakemberektől.