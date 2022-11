Kihasználva az Európa-bajnokság miatt beiktatott hosszú szünetet szombaton délelőtt ismét megmérkőzött egymással a városi sportcsarnokban a Békéscsabai Előre NKSE NB I.-es női kézilabdacsapata és a román élvonalbeli Zalau.

A 21–18-as csabai sikerrel végződött péntek esti, első edzőmeccshez képest a vendégek gyorsabban és lendületesebben kezdtek és el is húztak három góllal az első tíz perc után. Az ENKSE azonban védekezést váltott, az öt egyes felállással valamennyire sikerült is megzavarni a zilahiakat, így az első félidő hátralévő részében már kiegyenlített játék zajlott. A kapusok és a védelmek ezúttal egyik oldalon sem voltak annyira hatékonyak, mint pénteken, ezért jóval több gól esett.

A szünet után is a románok vették át az irányítást, fokozatosan növelni tudták az előnyüket. Az utolsó tíz percre 25–21-es Zalau-vezetéssel fordultak rá a felek, ám ekkor a csabaiak újra előhúzták az öt egyes védekezést, az október közepén igazolt balszélső Hajtai Vanesszával elöl zavaróban. A románok ettől ismét elbizonytalanodtak és tanácstalanná váltak támadásban, miközben az Előre mindig utat talált a vendégkapuhoz. Két perccel a vége előtt sikerült is egyenlíteni, sőt, Hajtai szemfüles labdalopásából a fiatal Török Fanni góllal fejezett be egy lerohanást, megszerezve csapatának a vezetést, az utolsó percben azonban a románok egy szerencsés találattal döntetlenre mentették a meccset.

Az ENKSE legközelebb szerdán, a szintén első osztályú Kisvárda otthonában lép pályára már tétmeccsen, a Magyar Kupa 3. fordulójában.

Eubility Group-Békéscsabai Előre NKSE–HC Zalau 29–29 (16–15)

Nemzetközi felkészülési mérkőzés, nők. Békéscsaba, 50 néző. V.: Sándor Gy., Szabó B. ENKSE: Szabó D. – Horváth G., Lanisztanin 4 (4), Gyimesi 3, Giricz L. 1, Mayer Sz. 4, Kukely K. 2. Csere: Razum (kapus), Bucsi 2, Hajtai 3, Termány 4, Andróczki 1, Török F. 2, Borbély M. 2, Bencsik 1, Vámosi. Vezetőedző: Papp Bálint. Kiállítások: 4, ill. 14 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 3/3.