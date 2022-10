Közép-európai Liga női mérkőzés. Békéscsaba, 900 néző. V.: Szabo-Alexi Paul Katalin, Tudor Pop (románok). Békéscsaba: Aktas 16, Bodnár 9, Drpa 15, Vaszileva 10, Pintér A. 10, Bagyinka. Cs.: Molcsányi R. (liberó), Szatmári L., Glemboczki 2,Olinyik 1. Vezetőedző: Tóth Gábor. Prometej: Milenko 10, Velikonja Grbac 3, Stepanenko 10, Khober 5, Dorsman 6, Velykokon 2. Cs.: Niemtseva (liberó), Artyshuk, Karasova, Danchak 8, Jonjev. Vezetőedző: Ivan Petkov.

A mérkőzés alakulása. 1. szett: 6:2, 8:9, 17:10, 22:13, 24:16. 2. szett: 1:5, 9:9, 14:16, 18:17, 19:22, 23:24, 25:24. 3. szett: 5:6, 15:8, 20:11, 20:15,

Rendesen belekezdett a Békéscsaba, a bolgár Vaszlieva, Pintér és a török Aktas pontjaival már a meccs elején négypontos előnyt hozott össze. Amilyen gyorsan elhúzott a Csaba, olyan gyorsan visszajött és egy 5:0-ás szériával fordított a jól blokkoló Milenko vezérelte Prometej.

8:9-nél jött is Tóth Gábor időkérése. Hullámzott a játék, Aktas is megcsillogtatta tudását és 13:10-nél már az ukránok edzője volt kénytelen időt kérni. A Csaba is tudott nagy sorozatot produkálni, egy remek 8:0-s sorozattal, Bodnár két ászt is ütött. Az ukránok cseréltek, de ez sem hozott változást a játék menetében. Hat pontra ugyan visszakapaszkodott a Prometej, de a végén érkeztek Aktas és Drpa életerős ütései és a Csabáé lett az első szett.

Hogy nem véletlenül szerepel a Bajnokok Ligájában az ukrán csapat, azt jelezte a második szett eleji játékával, amikor Stepanenkóék minden ütése jó volt, melyhez társult a hálónál a kiváló védekezőmunka. Szépen lassan azonban felzárkózott a BRSE, a csabai ütőknek egyre többször sült el a kezük, 9-nél sikerült is beérniük lelkes vendégeiket. Az irányítás, a vezetés azonban ukrán kézben maradt, a Csaba nem tudott átlendülni a holtponton.

Fej-fej mellett haladtak a csapatok, de sokáig a vendégek vezettek 1-2 ponttal. Bodnár blokkja után először birtokolt előnyt a hazai együttes (ekkor, 18:17-nél időt is kért az ukrán edző), de nem sokáig, mert a Csaba játékában továbbra is sok volt a hiba, amit Milenkóék azonnal megbüntettek. Az ukránok jutottak először szettlabdához, de a játékba jól belépő Glemboczki pontjaival visszajött a BRSE, sőt Aktas ütése nyomán már a BRSE szerválhatott a szettgyőzelemért. A harmadik kísérlet hozott eredményt Milenko széles ütése után, 2:0 a BRSE javára.

Megszenvedett ellenfelével a Békéscsaba a 3. felvonásban is, de a meccs legeredményesebb játékosa, Drpa nagyon hasznosan játszott, együttese pedig a játszma harmadánál öt ponttal vezetett. Másodszor is időt kért Ivan Petkov. Sokadik ütésük volt hosszú, a Csaba pedig egy 5:0-s etappal hét pontra nyúlt el ellenfelétől.

Egy ásszal mutatkozott be a hazai közönség előtt a csabaiak fiatal ukrán játékosa, Viktoriia Olinyik, pontjával már nyolccal vezetett a BRSE. A Prometej messze nem adta fel, zsinórban négy pontot ért el, öt egységnyire megközelítve vendéglátóját. A következő labdamenetekben már azonban újra a Csaba dominált és behúzta a játszmát és győzelemmel kezdte a 2022–23-as szezont.

A Békéscsaba csütörtökön a horvát OK Marina Kastela ellen újra pályán lesz a Közép-európai Ligában, a találkozó 18 órakor kezdődik a békéscsabai városi sportcsarnokban.

Tóth Gábor: – Éreztem, hogy ez a mérkőzés jól fog sikerülni, de ehhez egy csapat is kell, amelyik ezt a teljesítményt a pályára teszi. Nemcsak a taktikát hajtották jól végre a lányok, hanem a csabai közönség egy agresszív csapatot is láthatott, ami számunkra nagyon fontos. Számítottunk, hogy egy erős csapattal találkozunk, csalóka a kép, hiszen fiatal, de tapasztalt játékosokból áll és végigjátszották a válogatottal a nyarat.

Ivan Petkov: – Gratulálok a Békéscsabának, remekül játszott a hazai csapat! Az első szettben gondunk akadt a nyitásfogadással, emiatt nem tudtunk rendesen támadni. A másodikat többször is megnyerhettük volna, de nem álltunk készen, a harmadikban pedig ismét előjöttek a hibáink. Fiatal csapatunk van, az átlónk pedig nem tudott itt lenni, viszont jó tapasztalatokat szereztünk.