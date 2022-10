Mitykó Veronikának az esze és a szíve is a helyén volt.

A mentálisan roppant erős versenyzés és a nagy szívvel való küzdés jutalma pedig egy Európa-bajnoki aranyérem lett!

A Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület kiválósága összetettben és szakításban aranyat, lökésben ezüstöt szerzett az albániai tengerparti városban, Durresben rendezett utánpótlás kontinensbajnokságon az U23-asok 81 kilogrammos kategóriájában. Bökfi János 22 éves tanítványa hat jó gyakorlatot mutatott be, az első fogásnemben 98, a másodikban 110 kilóig jutott, így összetettben 208 kilogrammal, új egyéni csúccsal diadalmaskodott.

– Szavakhoz nem jutok, annyira boldog vagyok. Nem volt egyszerű a felkészülés, sajnos, de így még édesebb a győzelem – írta a verseny után közösségi oldalán Mitykó, aki a tavalyi utánpótlás Eb-n még 71 kg-ban indult és lett bronzérmes szakításban.

A békéscsabai emelő felkészítését irányító Bökfi János – aki itthonról követte tanítványa versenyét – is érthetően büszkén és elégedetten értékelt lapunknak az Eb-győzelem kapcsán.

– Két hullámvölgy is volt Veronika felkészülésében, kétszer is újra kellett kezdenünk az építkezést az alapozás során, de a végére, az utolsó két hétben már brutálisan ívelt felfelé a teljesítménye – mondta a tréner. – Tudtam, hogy nagyon jó lesz a versenyen. Úgy engedtem ki az Európa-bajnokságra, hogy „akármilyen” súlyra rámehet, meg tudja csinálni, mert fizikailag kimondottan jó formát mutatott, a mentális állapota is megfelelő volt, kimászott a kátyúból.

Bökfi János szerint az meglepetésnek mondható, hogy szakításban már a kezdőfogással, kilencvenkét kilóval is meg tudta nyerni az aranyat Mitykó, aki ehhez tett még hozzá plusz hat kilót a későbbi kísérletei alkalmával és végül 98 kilóval, új egyéni legjobbját érte el, de – ahogyan az edző fogalmazott – ilyen a verseny. Szakításban olyan előnyt szerzett a csabai tehetség, hogy a legnagyobb riválisa, a lökésben egy kilóval Mitykó előtt az élen végző, szlovák Nikola Senicová összetettben már nem tudta ledolgozni a hátrányát.

– Az ilyen bajnokságokon az összetett eredmény a legfontosabb, tehát az, hogy a végén állj a dobogó felső fokán – emelte ki Bökfi. – Nagyon szépen összerakta a gyakorlatait Veronika, így összetettben az eddigi kétszázöt kilós eredménye után nagyon szép új csúcsot ért el a kétszáznyolc kilogrammal. Nem egy véletlen és szerencsés eredményről beszélünk, megharcolt Veronika ezért a sikerért. Ez volt az idei fő versenyünk, azért dolgoztunk, hogy mindenképpen érmet szerezzen az Eb-n. A bajnoki cím pedig megkoronázta ezt az esztendőt. Nagyon sok munkát végeztünk, sokat szenvedtünk érte és ennek most meglett a gyümölcse. Ez a siker pedig nagy lendületet adhat a folytatásra is, a következő megméretés a felnőtt országos bajnokság lesz november végén.

A korosztályos kontinenstornán még egy megyei kiválóság lépett a súlyokhoz. A Békési TE 18 éves tehetsége, Fekécs Szilárd a juniorok 81 kg-os versenyében mérette meg magát 13 induló között és lett összetettben hatodik, ami fantasztikus teljesítmény az erős juniormezőnyben. Szakításban 138, lökésben 170 kilót ért el, ezekkel az eredményekkel előbbi fogásnemben a hetedik, utóbbiban a hatodik helyet szerezte meg. A 170 kilós lökése új korosztályos országos rekordot jelent, akárcsak a 308 kg-os összetett eredménye, amivel szintén saját eddigi legjobbját tudta felülmúlni Albániában.