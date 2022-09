Túl van az első nyári alapozásán, az első két bajnoki mérkőzésén (a Mosonmagyaróvár ellen egy gólt lőtt, a Budaörsnek hármat) az NB I.-ben ezüstérmes, Magyar Kupa-címvédő Ferencváros női kézilabdacsapatának színeiben Kukely Anna, aki szombaton a dán Odense ellen akár pályafutása során először a Bajnokok Ligájában is pályára léphet. Ezzel Cifra Anita, Such Nelli, Csiszár-Szekeres Klára és Kovács Anett után egy újabb békéscsabai nevelésű kézilabdázó játszhat a Bajnokok Ligájában ferencvárosi színekben.

A békéscsabai születésű és nevelésű, 19 éves irányító a közelmúlt felkészülési mérkőzésein már ízelítőt kaphatott a nemzetközi elitből, a nagy múltú és rendszeres BL-induló együttesek elleni csatákból, hiszen Elek Gábor, az FTC vezetőedzője a két román kirakatklub, a CSM Bucuresti és a Valcea, illetve az európai topcsapatnak számító francia Metz ellen is bátran bedobta a mély vízbe.

– Előtte azért izgultam, de amint pályára kerültem, minden drukk elillant belőlem, és úgy fogtam fel a találkozókat, mint egy magyar bajnokit. Mindig a maximumot próbálom kihozni magamból, szeretném megmutatni magamnak és az edzőmnek mindazt, ami bennem rejlik – mondta a ferencvárosi klubhonlapnak a nagynevű riválisokkal vívott edzőmeccsek kapcsán Kukely Anna, aki az új egyesületénél eltöltött első hetek tapasztalatairól is beszélt:

Igazából elég hamar beilleszkedtem. A lányok nagyon segítőkészek voltak, és ennek köszönhetően zökkenőmentesen és hamar sikerült felvennem a tempót. Az elején nagyon izgultam, hiszen új csapathoz érkeztem, új emberekkel találkoztam, szinte senkit sem ismertem előtte. Emellett itt teljesen más a játék sebessége és ritmusa is, amit meg kellett szoknom.

Az ifjúsági- és junior-Európa-bajnok, friss junior-világbajnoki ezüstérmes tehetség a július elején véget ért U20-as világbajnokság után két hét pihenőt kapott, ami elmondása szerint pont elég volt neki. Nagyon várta már, hogy elkezdje a munkát a fővárosban. A költözés ugyanakkor sok újdonsággal is járt.

– Furcsa volt elsőre, hiszen eddig Békéscsabán laktam. Hazamentem, otthon volt a testvérem, a szüleim, és anyukám kosztja várt. Konkrétan semmi dolgom nem volt, csak az érettségire készülni és kézilabdázni – mondta az irányító. – Most meg, ha hazamegyek, teljesen egyedül vagyok, ennivalót kell csinálnom és egyedül elintézni a teendőimet. Emellett a közlekedést is nehéz egyelőre megszoknom – igaz, általában autóval járok, de teljesen más a forgalom dinamikája Budapesten.

Kukely arról is beszélt, hogy a sok nagy nemzetközi csatát megélt, rutinos csapattársaira, mint például Szucsánszki Zitára, Tomori Zsuzsannára vagy a szerb Andrea Lekicsre példaképként tekint, mindig nézte őket válogatott vagy Bajnokok Ligája-mérkőzéseken, hogy mennyire kiemelkedő játékosok:

– Tőlük tanulni felemelő érzés, és próbálok is minden trükköt ellesni, amit csak lehet. Szucsánszki Zita és Andrea Lekics is tulajdonképpen mentor nekem. Támogatnak a védekezés apró csínyjeinek megtanulásában, illetve Zita támadásban is mindent részletesen elmagyaráz, hogy mit, miért, hogyan és miként kellene csinálni. Ez nagyon értékes számomra.

Az élvonalba egy év kihagyást követően – éppen Kukely nagyszerű teljesítményének is köszönhetően – visszajutott Békéscsaba december 21-én, idegenben játszik először az idényben az FTC-vel.

A Békéscsaba elleni meccset nagyon várom, hiszen a volt csapatomról, a nevelőegyesületemről van szó. A testvérem, Klára, illetve a legjobb barátnőim is ott játszanak, alig várom azt az összecsapást. Emellett nyilvánvalóan a Győr elleni mérkőzéseket emelném ki, hogy megmutathassuk, mi vagyunk a jobb csapat!

– tekintett előre Kukely Anna.