A klub vezetőedzője, Fodor Ádám egyszer kiszámolta, hogy az elmúlt szezonban összesen 173 hivatalos találkozón szerepeltek a csabai pólósok az OB II-től a legkisebbekig, a baby korosztályosokig. S ebben nincsenek benne a kupamérkőzések, a felkészülési tornák és az évközi edzőmeccsek. Ha azt is hozzáadjuk, bőven kétszáz felett lenne a derbik száma.

Balázs Lajos ügyvezető elnök az egyesület honlapjának nyilatkozva elmondta, hogy az előző évben bajnoki működésekre mintegy hatvankettő és fél millió forintot fordítottak.

– Ebben benne volt a kilenc csapat nyolcmilliós nevezési díja, amely már magába foglalta a játékvezetői költségeket is. Ezen kívül jelentős tételt jelentettek az edzői bérek, az utazási, esetenként az étkezési költségek, a hazai rendezésű fordulók, azokon az orvos felügyeletek díja, a három busz működtetése, az uszoda bérletek, versenyengedélyek – engedett betekintést a működési költségekbe a korábbi kiváló békéscsabai vízilabdázó.

Elárulta, hogy a tavalyi kilenc együttes helyett az új szezonra tízet neveznek.

– Az eddig megszokottak mellett a gyulai fiókcsapatunk esetében ősztől két korosztályt, a tavalyi gyermek „négyes” korcsoport mellett egy baby csapatot nevezünk – mondta Balázs Lajos.

Balázs Lajos ügyvezető elnök

Az új szezonra megfogalmazott célokról Balázs Lajos a következőket mondta:

– A vidékbajnoki sorozatba nevezendő egyleteink esetén az egyéni fejlődés az egyik legfontosabb, miközben csapatot is kell formálni. Sokszor alapvető kérdés, van-e elegendő korosztályos alanyunk. Ennek függvényében vizsgáljuk, hogy egy-egy tiszta korcsoportot hová nevezzünk. De ez ritka, sokszor fiataljainknak felfelé is játszani kell. Az országos bajnokságban szereplő triónknál ismét el kell érni a felsőházat. Bár nem lesz könnyű, hiszen ismét a legjobbjaink közül elhappolnak tehetősebb klubok játékosokat. Most például ott van a gólerős, jól képzett Komlódi Marcell, aki Szegedre tart. De várhatóan kiesik Bujdosó Antal és Szalai Áron is, előbbi a főváros, utóbbi Szolnok felé kacsingat. Ezen körülmények ellenére is reálisnak tartom, hogy ismét a felsőházba kerüljön a három gárda, az ifjúsági, a serdülő és a gyermek korosztály. Talán az segíthet, hogy a létszámunk reményt keltő. Bár tény, a két idősebb korosztályban a korábbi évekhez hasonlóan kevesebben vannak, ezért alulról kell feltölteni itt is a létszámot.

A vizes sportág békéscsabai képviselőinek évek, sőt évtizedek óta vágya, hogy méltóbb körülmények közé kerüljenek.

– Nemrégiben még arról volt szó, hogy egy olyan létesítmény együttes épül, amiben bőven elfér a két klub, az úszó és a vízilabda. A tervben szerepelt két nagy medence és egy oktató medence. Mára ez leredukálódott egyetlen medencére. Ha ez így valósul meg, azt nem nevezném előre lépesnek. Ez hosszútávon egyáltalán nem segíti a klubok hatékonyabb fejlődését – mondta a klub ügyvezető elnöke.