Novák Natália rögtön bizonyította, hogy mennyire kiérdemelte az elismerést, a hétvégén ugyanis a michigani Allendale-ban megrendezett Nationals-on (az USA egyetemi sportjának nemzeti bajnoksága), 800 és 1500 méteren is bejutott a döntőbe. A hosszabbik táv előfutamából az 5. helyről nagyot hajrázva a 2. legjobb idővel (4:23,05) jutott a döntőbe. A 800 méteres szám előfutamában rögtön beállt az első helyre, és tartotta a pozícióját, amikor 20 méterrel a cél előtt ráléptek a sarkára, amitől lejött a cipője. A versenyt befejezte egy cipőben is, de csak a 7. helyet tudta megszerezni futamában, így 800 méteren nem jutott be a döntőbe. Ideje: 2:13,47.

Az 1500-as döntőben 200 méterrel a vége előtt a 6. helyen állt, végül a 10. lett, kevesebb, mint egy másodperccel lemaradva a nyolcszemélyes dobogóról. Ideje: 4:25,26. Csapata, az Academy of Art University a 4. helyet szerezte meg.