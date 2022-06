Roppant fontos verseny volt a május végén Tarjánban megrendezett kick-box utánpótlás magyar bajnokság. Hogy miért? A WAKO kick-box sportágban az utánpótlás-válogatottságot két tényező határozza meg. Az egyik a ranglistán elfoglalt hely, amelynek pontjait a nemzetközi és hazai versenyeken lehet megszerezni. A kategóriák másik helyét pedig a magyar bajnoki cím megszerzése jelenti. A legutóbbi bajnokságon tehát a győztesek megszerezték a jogot a szeptemberben, az olaszországi Jesolóban sorra kerülő junior- és kadett-világbajnokságon való indulásra­.

A Békés Megyei Harcművész Szövetség beszámolója alapján a tétnek megfelelően izgalmas mérkőzések, hosszú versenynap és nem egyszer túlfűtött hangulat jellemezte a tarjáni viadalt. A megyei klubok közül a Békéscsabai József Attila Lakótelepi TSE Debreczeni Dezső, Hricsovinyi Károly és Dohányos András vezette csoportjai, illetve a battonyai Barátság SE versenyzői indultak el Rádai Roland, Rádai Imre edzők felkészítésével. A legnagyobb létszámú, a Debreczeni Dezső vezette team elsősorban point-fightingban vitézkedett, de szereztek bajnoki címet és érmeket, értékes helyezést más szabályrendszerben is a Békés megyei tehetségek. A legtöbb érmet – két arany, egy ezüst – Malatyinszki Bendegúz szerezte, ami sokoldalúságát dicséri. Duplázott a csabai klubtársa, Jancsó Lili és a battonyai Tóth Lajos is. A megyei sportolók összesen 20 arany-, 15 ezüst- és 13 bronzérmet szereztek.

Eredmények. A Békés megyei győztesek. Point-fighting szabályrendszer. Juniorkorosztály. 57 kg. 1. Malatyinszki Bendegúz (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team). 63 kg. 1. Viczián Dániel (Békéscsaba). 60 kg. 1. Pántya Réka (Békéscsaba). +70 kg. 1. Koszecz Boglárka. Kadett 2 (ifjúsági) korosztály­. 37 kg. 1. Jancsó Barnabás. 47 kg. 1. Gyeraj Ákos (Békéscsaba). 52 kg. 1. Csiernyik Zsombor (Békéscsaba). 28 kg. 1. Jancsó Csenge (Békéscsaba). 32 kg. 1. Debreczeni Frida (Békéscsaba). 47 kg. 1. Fördős Jázmin (Békéscsaba). +47 kg. 1. Jancsó Lili (Békéscsaba). Gyermekkorosztály. 24 kg. 1. Efthymiadis Ionnis (Békéscsaba). 30 kg. 1. Szikora Gergő­ (Békéscsaba). 36 kg. 1. Stír István (Békéscsaba). 30 kg. 1. Fazekas Kinga (Békéscsaba). +36 kg. 1. Batke Erzsébet (Békéscsaba). Light-contact szabályrendszer. Juniorkorosztály. 57 kg. 1. Malatyinszki Bendegúz (Békéscsaba). Kadét 2 (ifjúsági) korosztály. 63 kg. 1. Tóth Lajos (Barátság SE Battonya). Kadett 1 (serdülő) korosztály. +47 kg. 1. Jancsó Lili (Békéscsaba). Kick-light szabályrendszer. Kadett 2 (ifjúsági) korosztály. 63 kg. 1. Tóth Lajos (Battonya).

Nagy Viktor ezüstérmet nyert

Pécs városában rendezték meg a kick-box Junior Ring ­Országos Bajnokság döntőjét, amelyen megyei siker is ­született: Nagy Viktor ezüstérmet nyert. A Békés Megyei Harcművész Szövetség és shihan Gregor László ­tájékoztatása szerint a Békéscsabai József Attila Lakótelepi TSE-Energy Gym versenyzője, Hricsovinyi Károly tehetséges tanítványa a K-1 szabályrendszer junior 2 75 kg-os súlycsoportjában végzett a második helyen. Nagy Viktor nemrég kezdte a versenyzést, nagyon izgult, és ez a teljesítményére is rányomta a bélyegét. Döntőbeli­ pécsi ellenfele, ­Maros Maximilián nagyobb rutinjának­ köszönhetően nyert, de az ezüst is szépen csillog, és nagy reményekre jogosítja fel Nagyot a jövőben.