A Swietelsky-Békéscsaba–Vasas Óbuda női röplabda döntő eddig azt hozta, amire tulajdonképpen számítani is lehetett, a bajnokság magasan két legjobb csapatának színvonalas, hatalmas küzdelmét. Nem túl merész kijelentés, ha azt mondjuk, tartson négy, vagy akár öt mérkőzésig is a hatszoros magyar bajnok Vasas és az ötszörös aranyérmes Békéscsaba csatája, a folytatásban is hasonló forgatókönyvet követnek majd a felek.

– Nem realizáltuk azt a lehetőséget, ami előttünk volt ma este, ennél több kell majd, minden játékelemben. Gond volt a fogadással és egyik pozícióban sem nyújtottunk stabil játékot. Ha ez meglett volna, akkor a mérkőzés is.

De nincs időnk foglalkozni ezzel a találkozóval, hiszen szerdán folytatódik a küzdelem, ami valószínűleg hasonló izgalmakat fog hozni – vont gyorsmérleget a vasárnap közel két és fél óra után befejeződött budapesti csata után Tóth Gábor, a Swietelsky-Békéscsaba vezetőedzője.

Izgalmakban tehát a békéscsabai városi sportcsarnokban szerdán 18 órakor kezdődő mérkőzésen sem lesz hiány, és szurkolásban sem, hiszen az első találkozóhoz hasonlóan ismét sokan megtöltik majd az ülőhelyeket.

A biztatásra szükség is lesz, mivel egy valóban döntő fontosságú összecsapás vár a csapatokra, ugyanis amelyik nyer, az óriási lépést tehet a trófea megnyerése felé. A csabaiaknak vigyázni kell a pályaelőnyre, mert annak elvesztésével a mentálisan is roppant erős Vasas Óbuda kerül nagyon jó helyzetbe és azt láttuk, hogy hazai pályán mennyire hatékony csapat.

Az egyébként nagyszerűen küzdő csabaiak vasárnap átéltek nagy mélységeket is, ezeket a hullámvölgyeket kellene elkerülni, amennyire csak lehetséges. A tét, tehát nem kicsi, igaz, mégis csak egy bajnoki sorozat fináléjáról beszélünk.

A békéscsabaiaknál a talpsérüléssel bajlódó Ema Strunjak állapota egyre jobb, ám nagy valószínűséggel még szerdán sem vetheti be Tóth Gábor vezetőedző.

A találkozót – amit az m4sport.hu élőben közvetít – Szabó Péter és Bátkai-Katona Ágnes vezeti.

A döntő további mérkőzései. 4. találkozó. Május 8., vasárnap, 17.30: Vasas Óbuda–Swietelsky-Békéscsaba (női Extraliga-döntő, 4. mérkőzés); Tv: M4 Sport+. 5. találkozó (ha szükséges). Május 10., kedd, 18.00: Swietelsky-Békéscsaba–Vasas Óbuda.