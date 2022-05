A békéscsabai kötődésű Suhajda Szilárd a K2 első magyar megmászása során is a „tiszta mászás” jegyében érte el történelmi sikerét: a világ második legmagasabb pontján, 8611 méteren szintén oxigénpalack használata nélkül, saját erejére támaszkodva állt. Mindkét csúcs – a K2 és a Lhoce – része a hegymászó hosszútávú projektjének, az úgynevezett THE BIG FIVE kihívásnak, melynek során szeretné elérni Földünk első öt legmagasabb pontját, az eddigiekhez hasonlóan tisztán, oxigénpalack használata nélkül.

Suhajda Szilárd május 11-én érte el a 6400 méteren fekvő kettes tábort, ahonnan éjszaka indult tovább 7300 méteren ledepózott sátrához.

Innen – a 3-as táborból – szintén éjszaka startolt és nagyjából a déli órák során érte el a 4-es tábor magasságát, ami az úgynevezett csúcsmászó tábort jelenti. A mászók itt már nem éjszakáznak, néhány óra pihenés után elindulnak a csúcsra.

Így tehát május 13-án, a 7800-7900 méteren eltöltött délutánt követően, az esti órákban vette kezdetét Szilárd csúcsmászása és másnap, május 14-én érte el a Lhoce 8516 méteres csúcsát.

A hegymászó két napon keresztül ereszkedett, a biztonságot jelentő alaptábort hétfőn reggel érte el.

„Büszkén jelentem, hogy a Magyar Lhoce Expedíció 2022, május 14-én a kora délutáni órákban elérte célját: sikeresen feljutottam Földünk negyedik legmagasabb pontjára, a 8516 méter magas Lhoce csúcsára! A csúcsmászás során végig kiválóan éreztem magam, ellenben a vártnál sokkal rosszabb idő volt egész nap, ez a mozgást jelentősen megnehezítette. Az erősen változékony idő ugyanakkor egy pillanatra sem bizonytalanított el és mire a legmagasabb pontra értem, a látótávolságra sem lehetett panasz! Boldogságom határtalan, alig várom, hogy elmeséljem mászásom történetét - hatalmas élményben van részem! – fogalmazott.

Suhajda Szilárd ismét bizonyított – újabb sikerével magabiztosan tervezheti következő himalájai expedícióját! A hegymászó 2023-as célja a The Big Five projekt legmagasabb tagja, a Mount Everest megmászása.

Sikere esetén Szilárd lehet az első magyar állampolgár, aki mesterséges oxigén használata nélkül képes elérni a világ legmagasabb hegycsúcsát.