Békés megyét Bácskay Adél, Nagy Renáta, Kopcsák Lujza, Göblyös Laura, Fekete Regina Mercédesz és Kosztik Emma Dóra képviselte.

Sokat készültek a tanítványok erre a versenyre, akik korábban a covid-helyzet miatt nem versenyezhettek azért, mert nem azok mind elmaradtak. A hétköznapi edzéseik mellett az ünnepnapokat és a szombat délutánjaikat is a felkészüléssel töltötték. Egy feladatuk volt, amit edzésen tökéletesen megcsináltak, mutassák be a versenyen is! Ha ez sikerül, onnantól kezdve a bírók kezében van a döntés. Mindenki nagyon szépen helytállt.

– mondta Varró Renáta felkészítő edző.

A befektetett munkának megérett a gyümölcse, ugyanis szombaton a Silk divízió New Star junior 1-es kategóriában (15-16 évesek) Bácskay Adél szép előadásmódot és egy pontos gyakorlatot mutatott be, így az első helyen végzett, míg klubtársa, Nagy Renáta – aki kiváló művészi elemekkel gazdagította gyakorlatát – ezüstérmet vehetett át.

Vasárnap a karika divízió UP II-es kategóriában (9-10 évesek) Göblyös Laura 7., Kosztik Emma Dóra 8., és Fekete Regina Mercédesz 9.helyezést ért el.

Nagy volt az izgalom, ennek ellenére mind a három versenyző szép gyakorlatot mutatott be. Az izgalmat is meg kell tanulni kezelni, ez a verseny rutin megszerzésével szépen fog alakulni, idővel sokkal magabiztosabbak lesznek

– tette hozzá a felkészítő edző.

Az UP IV-es kategóriában (13-14 évesek) Kopcsák Lujza pontosan, és kiváló művészi hatással végrehajtva gyakorlatát magabiztosan állt a bírák elé. Ennek meg is lett az eredménye, Lujza felállhatott a dobogó legfelső fokára.

– A rendezés kiváló volt, ahogyan a helyszín is. Külön bemelegítő-, és külön versenyterem fogadta a gyerekeket. Sok éve edzősködöm, de ilyen kimagasló színvonalú rendezést, amit a légtornában láttam, még sosem tapasztaltam. Itt tényleg azt érzi a tanítvány (és az edző is), hogy „Igen, ez az amiért jöttem!” Külön lehetett kérni azt is, hogy milyen színű fényt kapcsoljanak be, adott versenyzőnél, mi passzol a zenéjéhez, a gyakorlatának témájához. Ez a sportág egyre népszerűbb. Nem is csodálkozom, amikor a gyerekek egyénre szabott koreográfiával, csillogós ruhában, a kedvenc zenéjükre a levegőben mutathatják meg tudásuk legjavát! – osztotta meg benyomásait Varró Renáta, akinek Farkas Dalma

volt segítségére, a talaj-koreográfiát Silk divízióban Nagybalázs-Trényi Krisztina készítette.



A békéscsabaiak következő nagy megmérettetése május 21–22-én a magyar bajnokságon lesz.