Egy hároméves munka végére tehetnek rövidesen pontot, ugyanis hamarosan elkészül Szarvason, a Kossuth Lajos utcában egy régi épület felújításával a dél-alföldi regionális karate akadémia. A beruházásra a Szarvasi Harcművész és Küzdősport Egyesület pályázott sikerrel. Elhangzott, hogy az egyesület több mint negyvenéves múltra tekint vissza, a kiemelt viadalokon a legjobbak között szerepelnek a versenyzői, akik immár nemzetközi szinten is eredményesek.

– Egy funkciót vesztett ipari létesítményből született meg a sportközpont, ami nemcsak helyi, hanem regionális szinten szolgálja a karatét – mondta Dankó Béla országgyűlési képviselő.

Kiemelte, nagy fejlődésen ment keresztül az egyesület, ahol kiváló szakemberek irányítják a munkát, és ez az eredményekben is megmutatkozik. Fontosnak ítélte, hogy a beruházás révén otthonra talált az egyesület, köszönetet mondott a városnak, hogy az épületet rendelkezésre bocsátotta.



– Aki a sportba, az az egészséges életmódba, a jövőbe fektet – jelezte Babák Mihály polgármester, aláhúzva, az önkormányzat szintén lényegesnek tartja, hogy javítsák a sportolási lehetőségeket minden sportág, közte a karate esetében is. Kiemelte, a sport értéket közvetít.

– Bár a beruházás nem fejeződött be teljesen, a tatamit immár le lehetett fektetni, tehát a terület sportolásra alkalmas – folytatta a Magyar Karate Szakszövetség elnöke, dr. Mészáros János. Hozzátette, ötvenéves itthon a karate, a sportág az elmúlt húsz évben óriásit fejlődött, és kiemelte, a negyedik legtöbb igazolt sportoló karatés. Hangsúlyozta, szeretnék, hogy erősödhessen a vidéki karate, az öt regionális központ közül az egyik Szarvas lett.



Arról, hogy milyen munka folyik a szarvasi egyesület berkein belül, az átadó ünnepségen jelen lévők is meggyőződhettek akkor, amikor zárásként a tehetséges, versenyeken is eredményes fiatal karatésok bemutatót tartottak.



Csodának nevezte a karatét



Negyvenhárom éve, 1979-ben kezdett karatézni – osztotta meg az ünnepségen jelenlévőkkel beszédében dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A karatét csodának nevezte, több szempontból is. Elmondta, hogy ezt a sportot szinte bárhol lehet űzni. Emlékszik, hogy volt olyan tréning, amelyet számára a mezőn tartottak, persze immár nem árt, ha van tatami is, hogy elkerülhessék a sérüléseket. Hozzátette, a felmérések szerint kiváló állóképességgel bírnak a karatésok, és az is találhat újdonságot a sportágban, aki évtizedek óta benne van. Fontosnak nevezte, hogy immár testnevelés órákon is oktathatnak karatét.