Érdekes hír látott napvilágot a héten. A Vidux-Szegedi RSE NB I-es férfi csapata új, főállású vezetőedzője a sarkadi származású Fésüs Erzsébet lett, aki novemberben utánpótlás trénerként csatlakozott az egyesülethez. Játékosként 72 válogatottsággal büszkélkedhet, illetve két kupagyőzelemmel és két bajnoki címmel is. 1991-ben az év női röplabdázójának választották. Külföldön is lehetőséget kapott, Spanyolországban és Olaszországban légióskodott. Játékosként, pályafutása vége felé az akkor NB II-es Békéscsabát is segítette, a BRSE-ben edzőként a felnőtteknél és az utánpótlásban is dolgozott.