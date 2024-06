Beol podcast 55 perce

A Múzeumok Éjszakájára is készül a Napsugár bábszínház

Varga Anna, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház művészeti főtitkára volt a Beol podcast vendége. Elárulta, hogy a nyári vakáció alatt is kínál programokat a bábszínház, legközelebb szombaton, a Múzeumok Éjszakáján mutatnak be egy különleges, interaktív, Munkácsy ihlette kiállítást. Fellépnek majd a gyulai fürdőben, sőt, fogadnak vendégelőadókat is. Az új évadra gőzerővel készülnek, a kamaszokat is megörvendeztetik két új darabbal. Varga Annával Nagy Szilvia beszélgetett.

Varga Anna volt a vendégünk