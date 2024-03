Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház igazgatója elmondta: az intézmény berkein belül működő Márvány Fotóműhellyel közösen immár 22. alkalommal hirdették meg a fotópályázatot, amelynek keretében Kárpát-medencei magyar fotósok küldhetnek be kizárólag fekete-fehér alkotásokat. Idén 155 szerzőtől 610 fotó érkezett be, közülük a Hipságh Gyöngyi, Koós László és Törköly József fotóművészek alkotta zsűri döntése nyomán a legjobb ötven került ki a falakra. A tárlat április 12-ig tekinthető meg.

Hatszáznál több fotó érkezett a pályázatra, a legjobb ötven került ki a falakra. Fotó: Licska Balázs

Szólt arról, hogy a fotópályázatot annak idején Bazsó Imre, a Márvány Fotóműhely akkori vezetőjének ötlete nyomán hívták életre, később a fotóműhely vezetését Katona Péter vette át, most pedig Barabás Ferenc irányítja a munkát.

Hat elismerést ítélt oda a zsűri

A fotópályázaton első helyezést ért el a bajai Horosnyi Sándor; második lett a budapesti Seybold Anita Beatrix; harmadik pedig a szintén fővárosi Eifert János. A Lencsési Közösségi Ház különdíját az érdi Körmendi Zizi; Békéscsaba elismerését a békéscsabai Mező István; míg a Bazsó Imre-különdíjat Egressy Orsolya érdemelte ki. A díjak átadásában szerepet vállalt Takács Péter igazgató mellett Bazsó Imre özvegye, Bazsó Imréné; Szarvas Péter polgármester; illetve Barabás Ferenc.

Bartus Gyula, a Jókai színház művésze szavalta el Petőfi Sándor versét. Fotó: Licska Balázs

Megemlékeztek az 1848/49-es hősökről is

A kiállítást Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere nyitotta meg, aki beszédében szólt az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseiről is. Elmondta, hogy 176 éve, március 14-én érkezett meg a Pilvax kávéházba a bécsi történések híre, a másnap, az esős szerda pesti és budai eseményei pedig ismertek, a kávéháztól a nyomdán át egészen a budai várig. Bár a forradalmat és szabadságharcot bő másfél év alatt leverték, az ifjak beírták magukat a történelemkönyvekbe, dicső tetteket hajtottak végre.

A 1867-es kiegyezést követően felgyorsult az ország, így Csaba fejlődése is, és ez nem történhetett volna meg az 1848/49-es események nélkül. Bár itt nem voltak csaták, Békés vármegye is kivette részét a harcokból az élelmiszer-ellátásban vagy a sebesültek ápolásában; és a vármegye több mint háromezer, Csaba pedig 350 honvédot adott. Mindannyiukat a hazaszeretet vezérelte, és szerinte ma is szükség van a szülőföld, az ország szeretetére.

A Kárpát-medencei fotóművészet seregszemléje

A tárlat kapcsán elmondta, hogy a Csak tiszta forrásból című fotópályázat a fotózás ünnepe is, a hagyományok őrzéséről szól, és egyfajta seregszemle is a Kárpát-medencei fotóművészet számára. Hangsúlyozta, hogy egy-egy fotó érzéseket, gondolatokat közvetít, és képes mindezt megtenni akár egy személy, de akár egy város, egy ország, egy kontinens esetében is.

A rendezvényen Bartus Gyula Jászai Mari-díjas, érdemes művész, a Jókai színház művésze elszavalta Petőfi Sándor: Magyar vagyok című versét, majd a békéscsabai zeneiskolások adtak műsort.