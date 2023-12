Hagyományaink megélése, elődeink iránti tiszteletünk kifejezése ez a könyv. Tiszteletünk magyar nemzetünk, német nemzetiségünk előtt – olvasható az Almáskamarási Német Nemzetiségi Önkormányzat hivatalos közösségi oldalán. A részletekről Hack Ferenc Mihályné elnök mesélt.

– A könyv a hazánkban élő német nemzetiség történetét foglalja össze. 2020-ban magyar nyelven jelent meg, ám olyan igény fogalmazódott meg az anyaországban élők részéről, hogy példás összefogással németül is napvilágot látott. A vaskos kötet arról szól, a mindennapjainkban hogyan éljük meg német nemzetiségünket. Akár itt, ebben a községben, vagy a nagyvárosokban. Almáskamarásról a nyelvtanítás, a német nyelv beépítése az oktatás mindennapjaiba – ezt emeltük ki. Olyan fotókat helyeztek el a szerkesztők, amikkel ezt szemléletesen meg is jelenítik. Pintér Edit iskolaigazgató az oktatással kapcsolatos nemzetiségi törekvéseket fogalmazta meg a róluk szóló fejezetben, én pedig a nemzetiségi önkormányzat aktív tevékenységével mutattam be a mindennapokat, ünnepeinket, a hagyományápolás szerteágazó alkalmait, lehetőségeit, a településsel szoros együttműködésben. De a kényszermunkára elhurcoltak tiszteletére 2014-ben felállított emlékművünkről is szó van a kiadványban, ahogy megjelenik az emlékparkunk fotója is, amin jól láthatók az almáskamarási motívumok, amik kizárólag reánk jellemzőek. Megmutathattuk ebben a könyvben, hogy mi itt, Almáskamaráson miként éljük meg azt, hogy németül tanulnak a gyerekek, azt, hogy a falubeliek ott vannak minden rendezvényünkön. 29 éve alapítója vagyok a nemzetiségi önkormányzatnak, s az a tapasztalatom, fantasztikus az együttműködés a települési önkormányzattal, amit a folytatásban is erősítünk – hangsúlyozta Hack Ferenc Mihályné.