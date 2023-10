Erdős Norbert köszöntőjében elmondta, szinte pontosan öt évvel ezelőtt avatták fel a Tunyogi Péter tiszteletére készült emléktáblát.

– Tunyogi Péter munkásságát nagyon sokan ismerik az országban, de azt kevesen tudják, hogy a kiváló énekes Békéscsabán született – elevenítette fel az emléktábla megszületésének hátterét. Mint kiemelte, úgy gondolta, hogy Békéscsaba és Békés megye számára is sokat jelent, hogy ha erre felhívják a figyelmet. Kitért arra, hogy az elmúlt időszakban is több alkalommal tartottak megemlékezést az emléktáblánál, és külön kiemelte, hogy fél évtized múltán ismét sokan eljöttek, hogy felidézzék a legendás zenész emlékét.

Schuster Lóránt, a P. Mobil együttes vezetője egyebek mellett felelevenítette, hogy miként került Vikidál Gyula kiválása után Tunyogi Péter a csapatba. Szólt arról, hogy voltak rajongók, aki egy ideig nem jártak a zenekar koncertjére, mert azt gondolták, hogy a korábbi énekes nehezen helyettesíthető. Ők azután nagyon megbánták ezt, mert Tunyogi Péter remekül pótolta Vikidál Gyulát. Az énekes mintegy 19 éven keresztül volt az együttes tagja. Schuster Lóránt felidézte az említett két évtized számos kalandját, érdekességét. Beszélt arról, hogy Tunyogi Péter világszínvonalon énekelte a Felkelő nap háza (The House of the Rising Sun) című slágert, a koncertről készült felvétel azonban „zajos” lett. Elárulta, nagyon sajnálja, hogy stúdiókörülmények között nem vették fel a dalt, mert azt olyan kiválóan adta elő az énekes.

A P. Mobil vezetője külön szólt a rajongókhoz. Mint mondta, Tunyó addig fog élni, amíg bennük ott vannak a dalok, amelyeket énekelt, ameddig hallgatják a számokat.

Ezt követően Tunyogi Bernadett színésznő, énekesnő, Tunyogi Péter lánya emlékezett édesapjáról.