Egyszerű játékra törekszik

Szente Vajk elmondta, hogy a rendezésnél a színészek egyszerűségére törekszik, mivel szerinte egy technikai, dramaturgiai, verbális értelemben szellemes darabról van szó, amelyet egyszerűen kell játszani. A szereposztást a Jókai színházzal közösen alakították ki, mivel jól ismeri a békéscsabai színészeket, és úgy véli, pazarul sikerült.

Simont, a vőlegényt Tege Antal, míg barátját, Alexet Csomós Lajos alakítja. Tege Antal szerint a darab önfeledt szórakozást nyújt majd a nézőknek, nekik pedig komoly kihívás lesz a próbafolyamat. Csomós Lajos is úgy véli, a közönség jól érzi majd magát, neki pedig sok szöveget kell a bemutatóig megtanulnia. Beszéltek arról, hogy őket a magánéletben is évtizedes barátság köti össze, és korábban szintén szerepeltek olyan darabban, amikor hasonló volt a felállás, azaz két jó barátot alakítottak. Kiemelték: akkor működött a dolog, szóval most is fog. A Legénybúcsút eddig máshol nem látták, ám szerintük ez nem is baj, hiszen nincs, ami befolyásolja őket.