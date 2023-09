„Nagyon szeretem elegáns angol nyelvezetét. Az Egérfogó volt a kedvencem, de imádom az Orient expresszt, a Halál a Níluson-t is, filmen is, az összes változatban. Regényben persze jobbak, mert több szereplőt megismerünk. Szellemileg is jó kihívás megpróbálni kikövetkeztetni, ki a gyilkos” – válaszolta a művésznő arra a kérdésre, van-e kedvenc regénye Agathe Christie-től.

Felkai Eszter kitért arra is, hogy érzi magát a színpadon.

– Számomra az fontos, hogy a próbafolyamat harmóniát tudjon teremteni a kollégákkal, a rendezővel. Ez itt működött. Negyven fokban jöttem vissza próbálni, hat év után, és próbáltam elsőre hét órát egyhuzamban. Nagyon megszerettem a fiatal, új kollégákat és Hengert (Katkó Ferenc), remélem, nem hátráltattam őket... – Újra otthon érzem magam, mindenki mosolyogva fogad, akárhová megyek. Itthon vagyok – mondta a színésznő.

