Az est második részét a Hadnagy Jolánnal való beszélgetés tette ki. Itt olyan fontos idézetek is elhangoztak, mint például az, mely így szól: „Sokan leírták már – nemcsak magyarul beszélők–, hogy milyen csodálatos a magyar nyelv. Mennyi árnyalata, színe, íze van. Különleges látás- és gondolkodásmód jár vele. És hatalmas a megtartó ereje." Az este műsorát Frankó Attila, a Szeretlek Békéscsaba Egyesület elnöke szerkesztette.

Hadnagy Jolán elmondta, Farkaslaka egy Székelyföldön található zarándokhely, hiszen ott van a legnagyobb székely író, Tamási Áron sírkertje. Ennek szomszédságában áll az első erdélyi köztéri Trianon-emlékmű. Ezt 2010-ben avatták fel, amikor a magyar Országgyűlésben június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Emléknapjává emelték. Azóta, és azt megelőzően is nagy találkozások helyszíne Farkaslaka, sokan megfordultak ott. Az onnan elszármazott embereknek rövidebb-hosszabb írásai, az egyszerűbb emberek érzelmei, gondolatai, továbbá irodalmárok bővebb megfogalmazásai kerültek a kiadványba.

Ismertette, a könyv készítése már a Trianon 100 emlékévben elindult, azonban a múlt évben érett be, a Tamási Áron emlékév alkalmával. A könyv így Tamási gondolatokat is tartalmaz. Hadnagy Jolán kiemelte, a kiadvány tehát nem egy tudományos értekezés, hanem inkább érzelmi, egymást erősítő gondolatok összesítése, gyűjteménye.

– Az Irodalmi Esten sikerült ezt élőbbé tenni, a segítő színművészek hangot is adtak az írásoknak, így a közönség is rá tudott hangolódni a mondanivalójára, Farkaslakára. Ezekkel az alkalmakkal is tudjuk egymást, és az összetartozást erősíteni – fogalmazott Hadnagy Jolán.