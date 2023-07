Nyáron sem pihennek a táncosok

A Tabán Néptánc Egyesület berkein belül 400-nál is több fiatal táncol, és azt, hogy mit tanultak az elmúlt tanév során, a közelmúltban mutatták be a Csabagyöngye Kulturális Központban – sőt, hogy kiszolgálhassák a 700 nézőt, dupla előadásra volt szükség. Farkas Tamás elmondta: nemcsak Békéscsabán foglalkoznak az utánpótlás-neveléssel, a Táncoló Vidék Program keretében Csanádapácán, Gerendáson, Kaszaperen, Kondoroson, Medgyesegyházán és Telekgerendáson is oktatnak.

Kiemelte: a tabánosok nyáron sem tartanak szünetet. A napokban rendezték meg hatodik alkalommal a dél-alföldi határon átívelő néptánctábort a tarhosi kastélyparkban, amelyre mintegy száz fiatal érkezett Budapesttől Pécsig, a programot pedig a napi 5-6 órányi tánc mellett koncertekkel, viseletbemutatókkal, népzenei előadásokkal spékelték meg. Emellett számos rendezvényen lehet majd a tabánosokkal, a produkcióikkal találkozni a nyár folyamán, sőt az ifjú tabánosok Montenegróba is elutaznak egy fesztiválra.