A Victoriai Magyar Szövetség és Melbourne-i Magyar Központ meghívására érkezett Ausztráliába a Tabán Táncegyüttes és a Talléros Együttes tizenegy tagja – mondta Farkas Tamás, a Tabán Táncegyüttes művészeti vezetője.

Sorolta, hogy felléptek a Hungarofesten, amely a déli félteke legnagyobb magyar kulturális rendezvénye, és amely idén mintegy négyezer érdeklődőt vonzott. Mivel az ötmilliós ausztrál nagyvárosban, Melbourne-ben közel száz nemzetiség van jelen, igen széles volt a paletta a látogatók tekintetében. Emellett táncházat szerveztek, gyermekkoncertet adtak, hangszerbemutatót tartottak, valamint a helyi magyar közösségek intézményeiben léptek fel.

A legnagyobb attrakció pedig az volt, hogy közben, három héten át melbourne-i magyar táncosokkal, zenészekkel és amatőr színészekkel együtt elkészítettek egy közös műsort március 15-e apropóján.

A 45 perces táncszínházi előadáson közel negyvenen léptek színpadra. A haza minden előtt – Tánc és próza az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére című produkciót – amelynek rendező-koreográfusa Farkas Tamás volt – telt ház előtt mutatták be március 19-én, az eseményen jelen volt Magyarország ausztráliai nagykövete, Csenger-Zalán Zsolt is.

Egy táncszínházi előadást készítettek a melbourne-i magyarokkal közösen.

– Az előadásban központi szerepet játszottak a március 15-ei forradalom eseményei, de feldolgozták a szabadságharc történéseit is, egészen a 13 aradi vértanú kivégzéséig – ismertette. Hozzátette, hogy a műsorban rengeteg magyar szimbólummal, asszociációval dolgoztak, így nyelvtudástól függetlenül, szótár nélkül is minden magyar számára érthető, közölhető. A helyi magyar fellépők között voltak egyébként első, de második és harmadik generációs magyarok is, akik Farkas Tamás szerint meglepően jól beszélik a magyart, és törekednek arra, hogy „első anyanyelvként” megtartsák az angol nyelvű közegben.

Az ausztráliai kalandok pedig folytatódnak jövőre, ugyanis a Tabán Táncegyüttes és a Talléros Együttes egy újabb meghívást kapott, így 2024-ben visszatérnek.

Farkas Tamás elmondta, hogy rendhagyó néptánc- és népzeneórákat tartanak majd a magyar iskolákban – ezek hétvégi iskolák, és csak Melbourne-ben öt ilyen található –, illetve egy turnésorozatot ugyancsak terveznek a Victoria állambeli magyar egyesületekhez, szervezetekhez. Sőt augusztus 20-ára – ismét a helyi, ausztráliai magyarok bevonásával, velük közösen – egy ünnepi műsort szintén készítenek.

Arra is lehetőségük nyílt Ausztráliában, hogy az óceánban szörfözzenek.

A tabánosok és a tallérosok felfedezték Melbourne és a környék látnivalóit, több kiállítást is megnéztek. Megtapasztalták, hogy Melbourne miért a világ egyik legélhetőbb városa a felmérések alapján, a vízközeliség fontos az ausztrálokkal, a metropolisz pedig tele van parkokkal. Érdekesség, hogy szörföztek az óceánban, hogy simogattak koalát és kengurut, sőt a kenguruhúst is megkóstolták. Farkas Tamás hangsúlyozta, hogy kizárólag kedvező élményekkel és feltöltődve tértek haza Ausztráliából.